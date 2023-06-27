Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Паршивлюк подписал новый контракт с «Динамо»

Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:21
всё хорошо ... но и помоложе кого-то надо
баск
баск
вчера в 20:05
Ну и славненько, молодцы что договорились.

Парш может быть ещё очень полезен команде.
Парень он развитый, думающий, волевой. И уникальный в своём роде- вырос
и состоялся как футболист в Спартаке, но сумел стать настоящим динамовцем
и заслужить искреннее уважение и игроков, и тренеров, и болельщиков.

Жаль, что уже едет потихоньку с ярмарки, 34 года это не шутка..
sova147
sova147
вчера в 19:25
Наверное ещё потянет годок, поучит молодёжь
Capral
Capral
вчера в 19:03, ред.
Вобщем, игрок неплохой, но практически без игровой практики в прошлом сезоне, да и возраст тоже... Ну хорошо, оставили Паршивлюка, а новые, где же? Неужели оствляем команду с той же обороной? И это при том, что футбол Лички столько пропускает...
Или я чего-то не понимаю, или возможно ГТ все-таки в поиске ЦЗ, но пока не говорят. Из всех утюгов звучит, что возможности у ГТ для покупки новых игроков- практически неограничены. Посмотрим.
Удачи!
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:47
Рад за Сергея, надёжный игрок, оказался не нужен мясу...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:38
Ну а чего опытнейший защитник- может быть ещё полезен клубу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:34
Старый конь борозды не испортит. Но и глубоко не вспашет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 