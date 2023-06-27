Защитник Сергей Паршивлюк подписал новый контракт с «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Новое соглашение игрока рассчитано до конца сезона 2023/24.
Защитник Сергей Паршивлюк подписал новый контракт с «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Новое соглашение игрока рассчитано до конца сезона 2023/24.
Или я чего-то не понимаю, или возможно ГТ все-таки в поиске ЦЗ, но пока не говорят. Из всех утюгов звучит, что возможности у ГТ для покупки новых игроков- практически неограничены. Посмотрим.
Удачи!
Или я чего-то не понимаю, или возможно ГТ все-таки в поиске ЦЗ, но пока не говорят. Из всех утюгов звучит, что возможности у ГТ для покупки новых игроков- практически неограничены. Посмотрим.
Удачи!
Парш может быть ещё очень полезен команде.
Парень он развитый, думающий, волевой. И уникальный в своём роде- вырос
и состоялся как футболист в Спартаке, но сумел стать настоящим динамовцем
и заслужить искреннее уважение и игроков, и тренеров, и болельщиков.
Жаль, что уже едет потихоньку с ярмарки, 34 года это не шутка..
Парш может быть ещё очень полезен команде.
Парень он развитый, думающий, волевой. И уникальный в своём роде- вырос
и состоялся как футболист в Спартаке, но сумел стать настоящим динамовцем
и заслужить искреннее уважение и игроков, и тренеров, и болельщиков.
Жаль, что уже едет потихоньку с ярмарки, 34 года это не шутка..