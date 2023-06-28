«Интер» следит за вратарём «Шахтёра» Трубиным

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вчера, 16:48

«Интер» может подписать украинского вратаря а, если перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Кандидатуру 21-летнего голкипера рассматривают наряду с , и . Представители «Интера» отмечают впечатляющие физические данные Трубина и большой, как для молодого игрока, международный опыт. Напомним, украинец регулярно играет в еврокубках, а также провёл 7 матчей за сборную.

В прошедшем сезоне на счету Трубина 38 матчей и 40 пропущенных мячей. Transfermarkt оценивает вратаря в 22 миллиона евро.