«Интер» следит за вратарём «Шахтёра» Трубиным

«Интер» может подписать украинского вратаря Анатолия Трубина, если Андре Онана перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Кандидатуру 21-летнего голкипера рассматривают наряду с Кейлором Навасом, Янном Зоммером и Уго Льорисом. Представители «Интера» отмечают впечатляющие физические данные Трубина и большой, как для молодого игрока, международный опыт. Напомним, украинец регулярно играет в еврокубках, а также провёл 7 матчей за сборную.
В прошедшем сезоне на счету Трубина 38 матчей и 40 пропущенных мячей. Transfermarkt оценивает вратаря в 22 миллиона евро.
Не думаю, что в Интере понимают или видят меньше меня. Такая же "утка"- как и приглашение Сперцяна или Захаряна...
Впрочем, приглашение Сперцяна более реально, чем Трубина.
Не думаю, что в Интере понимают или видят меньше меня. Такая же "утка"- как и приглашение Сперцяна или Захаряна...
Впрочем, приглашение Сперцяна более реально, чем Трубина.