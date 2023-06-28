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«Интер» следит за вратарём «Шахтёра» Трубиным

вчера, 16:48

«Интер» может подписать украинского вратаря Анатолия Трубина, если Андре Онана перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Кандидатуру 21-летнего голкипера рассматривают наряду с Кейлором Навасом, Янном Зоммером и Уго Льорисом. Представители «Интера» отмечают впечатляющие физические данные Трубина и большой, как для молодого игрока, международный опыт. Напомним, украинец регулярно играет в еврокубках, а также провёл 7 матчей за сборную.

В прошедшем сезоне на счету Трубина 38 матчей и 40 пропущенных мячей. Transfermarkt оценивает вратаря в 22 миллиона евро.

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Все комментарии
UKRA1NE
UKRA1NE
сегодня в 11:57
Трубин хороший вратарь. Достойная замена Онане. Трубин отстоял против Интера в ЛЧ несколько сухих матчей, так что миланцы могли воочию убедиться в его мастерстве.
Quake1988
Quake1988
сегодня в 01:05, ред.
Лунин вон как блистает за Реал) Трубин в Интер))))) Пятова лучше уже возьмите тогда) Толку больше будет...
drug01
drug01
вчера в 18:20
Надо хорошо подумать следует ли менять вратаря!
Capral
Capral
вчера в 18:16
Трубин- один из самых нестабильных и бездарных вратарей Украины. Давно за ним наблюдаю. Самое ужасное, что он совершенно не растёт. Одни и теже ошибки, причем в простейших ситуациях. На выходах играть не умеет, на линии допускает детские ошибки и часто выглядит весьма неловко... Неслучайно, Шахтер всё еще не отпускает пристарелого Пятого.
Не думаю, что в Интере понимают или видят меньше меня. Такая же "утка"- как и приглашение Сперцяна или Захаряна...
Впрочем, приглашение Сперцяна более реально, чем Трубина.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:58
Не замена это да, но если уйдёт, тогда лучше его, чем этих престарелых.
9btjqykq4j75
9btjqykq4j75
вчера в 16:50
Онане Трубин явно не замена
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