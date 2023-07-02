Норманн тренируется с основой «Динамо»

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вчера, 10:43

«Динамо» в воскресенье, 2 июля, проводит открытую тренировку на базе в Новогорске.

В занятии участвует полузащитник . Ранее появлялась информация о том, что «бело-голубые» не станут продлевать аренду футболиста у «Ростова», но сегодня в пресс-службе москвичей сообщили: