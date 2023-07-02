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Норманн тренируется с основой «Динамо»

вчера, 10:43

«Динамо» в воскресенье, 2 июля, проводит открытую тренировку на базе в Новогорске.

В занятии участвует полузащитник Матиас Норманн. Ранее появлялась информация о том, что «бело-голубые» не станут продлевать аренду футболиста у «Ростова», но сегодня в пресс-службе москвичей сообщили:

У Норманна продолжает действовать арендное соглашение между «бело‑голубыми» и «Ростовом».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 21:16
Согласен!
alexamit
alexamit
вчера в 21:01
Хорошая новость.Норман погоды не портит.
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 19:50
Да ладно- проехали.
Очень рад, что мы нашли общий язык- это главное в общении!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:39
Я дествительно,честно не хотел оскорблять,а слове дно,имел ввиду ряд неудач команды,которые очень уж долго затянулися,все-таки московские клубы не должны так опускаться,оно понятно всякое бывает!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:55
В последних матчах прошедшего чемпионата Норман набрал форму и был одним из лучших в составе Динамо и даже в тех, в которых москвичи провалили игру.
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 15:51
По ходу сезона, я иногда высказывал свои мысли по поводу отдельных игроков Ростова или действий арбитров, но при этом, я никогда не оскорблял, сам, клуб Ростов. Поэтому, от тебя, мне конечно было обидно слышать подобные оскорбления в адрес моего клуба.

Что касается нашего 9-го места, я неоднократно высказывался по этому поводу. В этом случае, виноваты все- от руководства, тренера и конечно игроков- это общая вина.

Но истоки неудач ДИНАМО исчисляются десятками лет, но точно не в девятом месте команды в прошедшем сезоне. Это долгий разговор, можно вспомнить многих виновников неудач ДИНАМО за последние 40 лет...
zooveterinar
zooveterinar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:32
Может конечно грубо,но для московского клуба,закончить сезон на 9ом месте!! Ладно,мы переферийные,для нас четвертое место,это как первое!! У Динамо,это такой не первый сезон,и наверное не последний,я конечно не большой знаток футбола,так чисто из своих наблюдений,видно,что в клубе не погода!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 14:26
Если Даниил Глебов останется в Ростове, то Норманн не нужен. Хорошо что Динамо продлили с ним аренду
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 13:03
Не ожидал от тебя, не ожидал. Разочаровываешь, дружище...
Меня, лично- очень радует то обстоятельство, что Норманн остается в ДИНАМО! Очень на него надеюсь!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:35
Этот сбежать не смог...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 10:59
idres
idres
вчера в 10:47
Думаю, что и аренду продлят и играть будет в следующем сезоне.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:44
Очевидно, что закрывает какую-то проблемную брешь, которую не удалось закрыть.
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