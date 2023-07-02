Норманн тренируется с основой «Динамо»

«Динамо» в воскресенье, 2 июля, проводит открытую тренировку на базе в Новогорске.
В занятии участвует полузащитник Матиас Норманн. Ранее появлялась информация о том, что «бело-голубые» не станут продлевать аренду футболиста у «Ростова», но сегодня в пресс-службе москвичей сообщили:
У Норманна продолжает действовать арендное соглашение между «бело‑голубыми» и «Ростовом».
Очень рад, что мы нашли общий язык- это главное в общении!!!
Очень рад, что мы нашли общий язык- это главное в общении!!!
Что касается нашего 9-го места, я неоднократно высказывался по этому поводу. В этом случае, виноваты все- от руководства, тренера и конечно игроков- это общая вина.
Но истоки неудач ДИНАМО исчисляются десятками лет, но точно не в девятом месте команды в прошедшем сезоне. Это долгий разговор, можно вспомнить многих виновников неудач ДИНАМО за последние 40 лет...
Что касается нашего 9-го места, я неоднократно высказывался по этому поводу. В этом случае, виноваты все- от руководства, тренера и конечно игроков- это общая вина.
Но истоки неудач ДИНАМО исчисляются десятками лет, но точно не в девятом месте команды в прошедшем сезоне. Это долгий разговор, можно вспомнить многих виновников неудач ДИНАМО за последние 40 лет...
Меня, лично- очень радует то обстоятельство, что Норманн остается в ДИНАМО! Очень на него надеюсь!
Меня, лично- очень радует то обстоятельство, что Норманн остается в ДИНАМО! Очень на него надеюсь!