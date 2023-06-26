Агент Шкурина ответил на вопрос о будущем игрока

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА , высказался о будущем футболиста. Игрок ранее выступал за различные команды на правах аренды.

Пока в отношении Ильи ничего не изменилось — надеюсь, что на этой неделе вопрос о будущем футболиста мы проясним с ЦСКА . Пока российский клуб не принял решение.