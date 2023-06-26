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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Агент Шкурина ответил на вопрос о будущем игрока

вчера, 19:31

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, высказался о будущем футболиста. Игрок ранее выступал за различные команды на правах аренды.

Пока в отношении Ильи ничего не изменилось — надеюсь, что на этой неделе вопрос о будущем футболиста мы проясним с ЦСКА. Пока российский клуб не принял решение.

Периодически общаемся с Романом Бабаевым, но значительных действий не происходит. На этой неделе будем принимать окончательное решение, а сам Шкурин хочет поменять чемпионат. На данный момент от ЦСКА полностью зависит то, как будет развиваться карьера Ильи в течение следующего года. Рассматриваются все варианты — трансфер и аренда.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:38
Блудный сын по воле семьи.))
r3jumfbqw4x7
r3jumfbqw4x7
вчера в 19:53
Не заслужил ещё в основе играть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:51
Был бы нужен уже давно была бы ясность!
Гость
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