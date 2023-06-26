Агент Шкурина ответил на вопрос о будущем игрока

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, высказался о будущем футболиста. Игрок ранее выступал за различные команды на правах аренды.
Пока в отношении Ильи ничего не изменилось — надеюсь, что на этой неделе вопрос о будущем футболиста мы проясним с ЦСКА. Пока российский клуб не принял решение.
Периодически общаемся с Романом Бабаевым, но значительных действий не происходит. На этой неделе будем принимать окончательное решение, а сам Шкурин хочет поменять чемпионат. На данный момент от ЦСКА полностью зависит то, как будет развиваться карьера Ильи в течение следующего года. Рассматриваются все варианты — трансфер и аренда.