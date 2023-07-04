Стало известно, кого Джеррард хочет подписать в «Аль-Иттифак»

Стивен Джеррард, который стал главным тренером клуба «Аль-Иттифак» из чемпионата Саудовской Аравии, планирует усилить состав коллектива.
Специалист намерен пригласить в клуб полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона и нападающего «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга.
Ранее сообщалось, что другой игрок из АПЛ может перейти в «Аль-Иттифак».
А вот что касается Хендерсона, не думаю что он уйдет, он напоминает мне самого Джерарда, который не променял Ливерпуль ни на один клуб! Хотя большие деньги могут вскружить голову и ему, но было бы красиво завершить карьеру в Ливерпуле.
А вот что касается Хендерсона, не думаю что он уйдет, он напоминает мне самого Джерарда, который не променял Ливерпуль ни на один клуб! Хотя большие деньги могут вскружить голову и ему, но было бы красиво завершить карьеру в Ливерпуле.