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Стало известно, кого Джеррард хочет подписать в «Аль-Иттифак»

вчера, 08:31

Стивен Джеррард, который стал главным тренером клуба «Аль-Иттифак» из чемпионата Саудовской Аравии, планирует усилить состав коллектива.

Специалист намерен пригласить в клуб полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона и нападающего «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Ранее сообщалось, что другой игрок из АПЛ может перейти в «Аль-Иттифак».

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:42
Согласен, более вероятно что Пьер-Эмерик перейдёт в Аль-Иттифак чем Джордан.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 11:40
Думаю что Стивен сработается с ними.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 11:39
Сильные футболисты, серьёзное пополнение.
A.S.A
A.S.A
вчера в 08:56, ред.
Вот Обамеянг, думаю, с радостью побежит, это будет его последний так сказать большой контракт, т.к. в Европе ему точно ни один клуб не станет платить много, да и игроком основы он будет только где-нибудь в Турецкой Суперлиги или и того ниже.

А вот что касается Хендерсона, не думаю что он уйдет, он напоминает мне самого Джерарда, который не променял Ливерпуль ни на один клуб! Хотя большие деньги могут вскружить голову и ему, но было бы красиво завершить карьеру в Ливерпуле.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:47
Начинает усиливать команду.
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