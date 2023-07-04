Стало известно, кого Джеррард хочет подписать в «Аль-Иттифак»

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вчера, 08:31

, который стал главным тренером клуба «Аль-Иттифак» из чемпионата Саудовской Аравии, планирует усилить состав коллектива.

Специалист намерен пригласить в клуб полузащитника «Ливерпуля» и нападающего «Челси» .