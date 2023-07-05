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«Спартак» отказался от нападающего «Истанбул Башакшехир» Фигейредо

вчера, 10:27

Московскому «Спартаку» предлагали подписать бразильского форварда «Истанбул Башакшехир» Фигейредо. Представители «красно-белых» отказались от этой сделки, так как ищут более статусного нападающего.

Фигейредо выступает за «Истанбул Башакшехир» с февраля 2023 года. В минувшем сезоне 27-летний бразилец сыграл 42 матча, забил 13 мячей и отдал 4 голевых передачи.

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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 14:35
спартаку нужен негр
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:36
У него ромбика в сердце не нашли...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:09, ред.
Так как это 23-й отказ от игрока...за неделю..
Пресс-служба выпустила заявление : "Оказывается за игроков требуют деньги, мы оказались к этому не готовы"
Futurista
Futurista ответ eg2u5frj3sf2 (раскрыть)
вчера в 10:59
И неглубоко ныряет)...
eg2u5frj3sf2
eg2u5frj3sf2
вчера в 10:33
Для Спартака он мелко плавает
Гость
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