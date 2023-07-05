«Спартак» отказался от нападающего «Истанбул Башакшехир» Фигейредо

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вчера, 10:27

Московскому «Спартаку» предлагали подписать бразильского форварда «Истанбул Башакшехир» . Представители «красно-белых» отказались от этой сделки, так как ищут более статусного нападающего.

Фигейредо выступает за «Истанбул Башакшехир» с февраля 2023 года. В минувшем сезоне 27-летний бразилец сыграл 42 матча, забил 13 мячей и отдал 4 голевых передачи.