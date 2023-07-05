«Спартак» отказался от нападающего «Истанбул Башакшехир» Фигейредо

Московскому «Спартаку» предлагали подписать бразильского форварда «Истанбул Башакшехир» Фигейредо. Представители «красно-белых» отказались от этой сделки, так как ищут более статусного нападающего.
Фигейредо выступает за «Истанбул Башакшехир» с февраля 2023 года. В минувшем сезоне 27-летний бразилец сыграл 42 матча, забил 13 мячей и отдал 4 голевых передачи.
Пресс-служба выпустила заявление : "Оказывается за игроков требуют деньги, мы оказались к этому не готовы"
Пресс-служба выпустила заявление : "Оказывается за игроков требуют деньги, мы оказались к этому не готовы"