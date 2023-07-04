«Эспаньол» запросил у «Динамо» 10 млн евро за своего игрока

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вчера, 20:59

«Динамо» вело переговоры по трансферу игрока «Эспаньола» .

По данным источника, испанский клуб запросил за 26-летнего защитника 10 млн евро.

Москвичи не готовы были заплатить за Монтеса более 6-7 млн евро.