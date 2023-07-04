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«Эспаньол» запросил у «Динамо» 10 млн евро за своего игрока

вчера, 20:59

«Динамо» вело переговоры по трансферу игрока «Эспаньола» Сесара Монтеса.

По данным источника, испанский клуб запросил за 26-летнего защитника 10 млн евро.

Москвичи не готовы были заплатить за Монтеса более 6-7 млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:11
работа идёт, и это правильно
ДСА
ДСА
сегодня в 04:38
Кроме Динамо 6 млн. никто больше и не предложит.
баск
баск
вчера в 21:56
После срыва летнего 2022 г. трансфера Монтеса в Динамо из-за санкционных проблем он зимой перебрался в Эспаньол.

При провале Эспаньола в пердив снова встал вопрос перехода, но играть
в России он теперь не хочет и ищет место в АПЛ.

Десятку игрок не стоит, ценник в адрес Динамо показан формально-запретительный, чтобы не занимать время пустыми перговорами.
Шансы на приход этого заща к нам исчезающе малы.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:48, ред.
Поиски качественного защитника в центр обороны Динамо меня, как болельщика московского клуба не могут не радовать, но в то же время вызывают озабоченность. Ведь покупая очередного легионера за приличные деньги, возникает риск потерять его через некоторое время из-за действующего разрешения приостанавливать контракт с российскими клубами. И полагаться на его порядочность вряд ли стоит рассчитывать, тем более печальный опыт у бело-синих уже имеется. В этом наверное и кроется основная причина отказа от покупки футболиста за указанную сумму, а не экономия денег, как полагают некоторые болельщики, ведь банкиры после окончания чемпионата ясно выразились, что средства для усиления состава есть и клуб на них может рассчитывать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:30
Слишком многовато запросили!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:29, ред.
Стоит 8 млн..
Контракт до 2028-го года....
Всё правильно....
Игрок сборной...
Его сам Эспаньол брал 5 месяцев назад за 8 млн...какие 6???
10-ка адекватная цена....за мексиканца..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:28
Как всегда, одни хотят много, другим жалко столько отдавать...
Capral
Capral
вчера в 21:21
Ну хорошо хоть, что-то уже слышно про трансферы, пусть, даже пока и несуществующие. Но то, что ищут защитника- вселяет оптимизм, что хоть понимают проблемы с защитой.

Посмотрел сегодня игру с Хабарой и признаюсь, что СКА понравился больше. Понравился своей организацией игры, видением поля и движением. Личка, похоже, пока не выбрал стиль, рисунок игры, видимо в поиске... Посмотрим, как с ЦСКА сыграем. Если я правильно понял- усиливаться будем на флажке, как в прошлом году. Ладно, поживём увидим.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:19
Экс-полковник Захарченко может ссудить на трансфер,в обмен на УДО.
Гость
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