«Эспаньол» запросил у «Динамо» 10 млн евро за своего игрока

«Динамо» вело переговоры по трансферу игрока «Эспаньола» Сесара Монтеса.
По данным источника, испанский клуб запросил за 26-летнего защитника 10 млн евро.
Москвичи не готовы были заплатить за Монтеса более 6-7 млн евро.
«Динамо» вело переговоры по трансферу игрока «Эспаньола» Сесара Монтеса.
По данным источника, испанский клуб запросил за 26-летнего защитника 10 млн евро.
Москвичи не готовы были заплатить за Монтеса более 6-7 млн евро.
Посмотрел сегодня игру с Хабарой и признаюсь, что СКА понравился больше. Понравился своей организацией игры, видением поля и движением. Личка, похоже, пока не выбрал стиль, рисунок игры, видимо в поиске... Посмотрим, как с ЦСКА сыграем. Если я правильно понял- усиливаться будем на флажке, как в прошлом году. Ладно, поживём увидим.
Посмотрел сегодня игру с Хабарой и признаюсь, что СКА понравился больше. Понравился своей организацией игры, видением поля и движением. Личка, похоже, пока не выбрал стиль, рисунок игры, видимо в поиске... Посмотрим, как с ЦСКА сыграем. Если я правильно понял- усиливаться будем на флажке, как в прошлом году. Ладно, поживём увидим.
При провале Эспаньола в пердив снова встал вопрос перехода, но играть
в России он теперь не хочет и ищет место в АПЛ.
Десятку игрок не стоит, ценник в адрес Динамо показан формально-запретительный, чтобы не занимать время пустыми перговорами.
Шансы на приход этого заща к нам исчезающе малы.
При провале Эспаньола в пердив снова встал вопрос перехода, но играть
в России он теперь не хочет и ищет место в АПЛ.
Десятку игрок не стоит, ценник в адрес Динамо показан формально-запретительный, чтобы не занимать время пустыми перговорами.
Шансы на приход этого заща к нам исчезающе малы.