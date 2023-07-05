Сака стал лучшим вингером планеты по версии ESPN

Опубликован рейтинг лучших вингеров мира по версии ESPN. Верхние 10 строчек заняли следующие футболисты:
1. Букайо Сака («Арсенал»).
2. Хвича Кварацхелия («Наполи»).
3. Джек Грилиш («Манчестер Сити»).
4. Усман Дембеле («Барселона»).
5. Габриэл Мартинелли («Арсенал»).
6. Рияд Марез («Манчестер Сити»).
7. Кингсли Коман («Бавария»).
8. Родриго («Реал Мадрид»).
9. Фил Фоден («Манчестер Сити»).
10. Мусса Диаби («Байер»).
Помимо этого, стало известно имя лучшего тренера мира.
игрок хороший, но чтобы лучший....
игрок хороший, но чтобы лучший....