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Сака стал лучшим вингером планеты по версии ESPN

вчера, 10:57

Опубликован рейтинг лучших вингеров мира по версии ESPN. Верхние 10 строчек заняли следующие футболисты:

1. Букайо Сака («Арсенал»).

2. Хвича Кварацхелия («Наполи»).

3. Джек Грилиш («Манчестер Сити»).

4. Усман Дембеле («Барселона»).

5. Габриэл Мартинелли («Арсенал»).

6. Рияд Марез («Манчестер Сити»).

7. Кингсли Коман («Бавария»).

8. Родриго («Реал Мадрид»).

9. Фил Фоден («Манчестер Сити»).

10. Мусса Диаби («Байер»).

Помимо этого, стало известно имя лучшего тренера мира.

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 14:36
Высоковато, согласен. Но до травмы он вносил большой вклад в игру Барсы, помогал брать результат в тяжелых матчах неоднократно. На 2-3 позиции вниз, как по мне, было бы логичнее.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 14:34
грузинский Месси лучший
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 14:16
Действительно неожиданно для меня!
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:45
являюсь фанатом Арсенала, но не понимаю почему так возвышают его
игрок хороший, но чтобы лучший....
galem72
galem72
вчера в 11:45
А Дембеле в этом списке что делает, да ещё и на 4 месте? ))
Гость
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