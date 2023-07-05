Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать Садио Мане

Атакующим полузащитником «Баварии» Садио Мане активно интересуются клубы из Саудовской Аравии.
Последние несколько дней «Аль-Ахли» ведёт переговоры с мюнхенским клубом и представителями сенегальца. Руководство саудовского клуба хочет воссоединить связку Роберто Фирмино и Мане.
31-летний сенегалец перешёл в «Баварию» в июле 2022 года. В прошедшем сезоне Садио провёл 38 игр, забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. Ориентировочная стоимость игрока по Transfermart 25 миллионов евро.
Думаю все только выиграют от этого перехода
Думаю все только выиграют от этого перехода
Как мне кажется, это все временная лавочка. Через год-два Салман поймет, что престарелые ветераны никак не улучшают имидж королевской семьи и никто из-за них не стал больше интересоваться ни аравийским футболом, ни самой страной. Кто сейчас откажется, типа еще чуток в Европе поиграю, а потом через пару лет в Аравию, тот ничего не получит. У ставшего траматом Мане больше в жизни не будет такого аттракциона неслыханной щедрости.
Пи.Си. Джеррарда как игрока или как тренера зовут? Наверное попробует как тренер, если будут плохие результаты, как игрок он там точно добьется определенного результат....
Как мне кажется, это все временная лавочка. Через год-два Салман поймет, что престарелые ветераны никак не улучшают имидж королевской семьи и никто из-за них не стал больше интересоваться ни аравийским футболом, ни самой страной. Кто сейчас откажется, типа еще чуток в Европе поиграю, а потом через пару лет в Аравию, тот ничего не получит. У ставшего траматом Мане больше в жизни не будет такого аттракциона неслыханной щедрости.
Пи.Си. Джеррарда как игрока или как тренера зовут? Наверное попробует как тренер, если будут плохие результаты, как игрок он там точно добьется определенного результат....