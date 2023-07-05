Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать Садио Мане

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вчера, 11:54

Атакующим полузащитником «Баварии» активно интересуются клубы из Саудовской Аравии.

Последние несколько дней «Аль-Ахли» ведёт переговоры с мюнхенским клубом и представителями сенегальца. Руководство саудовского клуба хочет воссоединить связку Роберто Фирмино и Мане.

31-летний сенегалец перешёл в «Баварию» в июле 2022 года. В прошедшем сезоне Садио провёл 38 игр, забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. Ориентировочная стоимость игрока по Transfermart 25 миллионов евро.