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Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать Садио Мане

вчера, 11:54

Атакующим полузащитником «Баварии» Садио Мане активно интересуются клубы из Саудовской Аравии.

Последние несколько дней «Аль-Ахли» ведёт переговоры с мюнхенским клубом и представителями сенегальца. Руководство саудовского клуба хочет воссоединить связку Роберто Фирмино и Мане.

31-летний сенегалец перешёл в «Баварию» в июле 2022 года. В прошедшем сезоне Садио провёл 38 игр, забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. Ориентировочная стоимость игрока по Transfermart 25 миллионов евро.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 17:57, ред.
Я бы хотел чтобы Мане показал свою лучшую игру в Мюнхене, а потом можно и в Саудию. Нагельсман так и не понял, кокой у него был высококлассный игрок и вероятнее всего он и не мог предложить команде стратегию, где Мане мог бы проявить свои лучшие качества. Мане игрок взрывной, ему нужны острые передачи, а в Баварии с ним никто и не играл. Надеюсь с ТТ что нибудь получится у него…
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:13
Вчера уже высказал свое мнение по этому поводу
Думаю все только выиграют от этого перехода
shlomo
shlomo
вчера в 12:20
В Европе то оставьте хоть кого то....:)))

Как мне кажется, это все временная лавочка. Через год-два Салман поймет, что престарелые ветераны никак не улучшают имидж королевской семьи и никто из-за них не стал больше интересоваться ни аравийским футболом, ни самой страной. Кто сейчас откажется, типа еще чуток в Европе поиграю, а потом через пару лет в Аравию, тот ничего не получит. У ставшего траматом Мане больше в жизни не будет такого аттракциона неслыханной щедрости.

Пи.Си. Джеррарда как игрока или как тренера зовут? Наверное попробует как тренер, если будут плохие результаты, как игрок он там точно добьется определенного результат....
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