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Ондуа ответил на вопрос о своём будущем

вчера, 09:47

Бывший полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа ответил на вопрос о своём будущем. На данный момент футболист является свободным агентом.

Меня сватают в РПЛ? Честно, на данный момент есть интерес. Но скоро узнаете, на днях все будет официально. Будет ли мой новый клуб российским? Не знаю! В ближайшие дни будет объявлено. Реально ли для меня оказаться в «Спартаке», «Зените» или ЦСКА? Не могу об этом говорить, но скоро будет известно.

Есть предложения из Германии, из других стран тоже. Но нужно сначала все обдумать, выбрать наилучший вариант. В ближайшие дни это сделаем. Мы ждали официального завершения контракта. Сегодня же я свободный человек. Могу двигаться дальше.

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Ондуа Гаэль
Источник: iz.ru
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:12
Его стоимость на Маркете 600 тыщ. (в базарный день)
Кого он хочет вытеснить в Спартаке, ЦСКА и Зените?))
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:53
За этим следит всё футбольное сообщество!)
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