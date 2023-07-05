Ондуа ответил на вопрос о своём будущем

Бывший полузащитник «Ганновера» ответил на вопрос о своём будущем. На данный момент футболист является свободным агентом.

Меня сватают в РПЛ ? Честно, на данный момент есть интерес. Но скоро узнаете, на днях все будет официально. Будет ли мой новый клуб российским? Не знаю! В ближайшие дни будет объявлено. Реально ли для меня оказаться в «Спартаке», «Зените» или ЦСКА ? Не могу об этом говорить, но скоро будет известно.

Есть предложения из Германии, из других стран тоже. Но нужно сначала все обдумать, выбрать наилучший вариант. В ближайшие дни это сделаем. Мы ждали официального завершения контракта. Сегодня же я свободный человек. Могу двигаться дальше.