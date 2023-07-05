Бывший полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа ответил на вопрос о своём будущем. На данный момент футболист является свободным агентом.
Меня сватают в РПЛ? Честно, на данный момент есть интерес. Но скоро узнаете, на днях все будет официально. Будет ли мой новый клуб российским? Не знаю! В ближайшие дни будет объявлено. Реально ли для меня оказаться в «Спартаке», «Зените» или ЦСКА? Не могу об этом говорить, но скоро будет известно.
Есть предложения из Германии, из других стран тоже. Но нужно сначала все обдумать, выбрать наилучший вариант. В ближайшие дни это сделаем. Мы ждали официального завершения контракта. Сегодня же я свободный человек. Могу двигаться дальше.
Кого он хочет вытеснить в Спартаке, ЦСКА и Зените?))
Кого он хочет вытеснить в Спартаке, ЦСКА и Зените?))