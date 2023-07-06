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ГлавнаяНовостиФутбольная модаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Факел» необычным образом представил новую форму на следующий сезон

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memphis
memphis ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:16
Не понимаю хейта. На мой взгляд крутой перфоманс для региона, да и грязная форма срамит футболистов и спонсора этой формы, так что противоречий нет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:18
Автор лукавит...
Судя по белоснежным гетрам и бутсам в такие лужи - всё же разными дорогами ходят футболисты и народ....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:48
У каждого клуба свои закидоны и плюшки...
Futurista
Futurista
вчера в 18:33
Ходим в том что есть...на рынок, в магазин и автобус)...
Гость
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