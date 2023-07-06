«Факел» необычным образом представил новую форму на следующий сезон

«Факел» презентовал новую форму на сезон 2023/24.
Футболисты команды побывали в ней в различных местах, в том числе на рынке и в общественном транспорте.
«Факел» презентовал новую форму на сезон 2023/24.
Футболисты команды побывали в ней в различных местах, в том числе на рынке и в общественном транспорте.
Судя по белоснежным гетрам и бутсам в такие лужи - всё же разными дорогами ходят футболисты и народ....
Судя по белоснежным гетрам и бутсам в такие лужи - всё же разными дорогами ходят футболисты и народ....