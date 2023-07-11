Лапорта: «Контракт с Месси был согласован, игрок хотел вернуться»

Президент «Барселоны» рассказал о том, как велись переговоры по вопросу возвращения нападающего в клуб.

Игрок хотел вернуться, его отец тоже. Но мы не хотели, чтобы с нами случилось то, что произошло год назад, поэтому сказали им, что когда не будет проблем с фэйрплей, мы сообщим об этом. Затем прошло некоторое время, контракт был согласован, Ла Лига одобрила, но Хорхе (отец Лионеля — прим. ред.) сказал мне, что был выбран «Интер Майами», потому что Месси провёл тяжёлые сезоны в Париже, где на него оказывалось большое давление, а в Майами ему было бы спокойнее. После этого мы приступили к работе над мероприятием, на котором отдадим дань уважения Месси. Разговоров с Лео больше не было, но отношения у нас хорошие. Желаем ему удачи, а «Барса» — его дом.