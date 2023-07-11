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Лапорта: «Контракт с Месси был согласован, игрок хотел вернуться»

вчера, 23:28

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, как велись переговоры по вопросу возвращения нападающего Лионеля Месси в клуб.

Игрок хотел вернуться, его отец тоже. Но мы не хотели, чтобы с нами случилось то, что произошло год назад, поэтому сказали им, что когда не будет проблем с фэйрплей, мы сообщим об этом. Затем прошло некоторое время, контракт был согласован, Ла Лига одобрила, но Хорхе (отец Лионеля — прим. ред.) сказал мне, что был выбран «Интер Майами», потому что Месси провёл тяжёлые сезоны в Париже, где на него оказывалось большое давление, а в Майами ему было бы спокойнее. После этого мы приступили к работе над мероприятием, на котором отдадим дань уважения Месси. Разговоров с Лео больше не было, но отношения у нас хорошие. Желаем ему удачи, а «Барса» — его дом.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:56
Уходя – уходи, всё верно.
xaa9u3phfsht
xaa9u3phfsht
сегодня в 05:34
Месси сделал правильный выбор, видно что он уже устал
амурец
амурец
сегодня в 00:04
Месси понял, что доить Барселону уже не получится и пошел в Интер Майями, модно сказатл Барсе повезло, что Месси не вернулся
Futurista
Futurista ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 00:03
Дембельский аккорд...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:00
Лапорта видать не в курсе, что у Месси давление в норме после Катара... О чём это старик?... Хе...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:56
100% опять балобольство Лапорты перед избирателями и только)) Каталонцы такие каталонцы))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:55
А Саудовская Аравия чем для него будет?
t568mvw8muw4
t568mvw8muw4
вчера в 23:54
Хм, а теперь давайте всерьез задумаемся, а зачем все-таки Месси для Барсы в своем возрасте (никому не в обиду) ? Чисто для великого камбека? Возможно. Скорее всего, Лео не видел приоритетов в Каталонии, и решил попробовать другие лиги, так как в глубине души мы все признаем, что конец карьеры Лео близок, и сам Месси вряд ли поспорит с этим.

P.S. Это лично мое мнение
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:50, ред.
Наоборот, Вот такая вот Удача !)))
На дачи - отдыхающая смена , да и зарплата плюс ➕️ (жирный), бонусов куча . Не это ли Удача !)
Да и папа Хорхе плохого не посоветует , уж он денежку 💰 💰 💰 💰 💰 сыночка считать умеет. Ну а Барсу они выжали до нитки . Нынче не та уж Барса. Не гоже им баярам в деревню (Барсу) за пряники ехать и играть !))
Futurista
Futurista
вчера в 23:35
Барса - дом
Майами - дача
Вот какая незадача...
Elliada
Elliada
вчера в 23:33
Лапорта всё никак не угомонится.
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