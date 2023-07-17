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«Зенит» представил Фернандеса с отсылкой к мему с Киркоровым и Оздоевым

вчера, 22:13

«Зенит» с юмором подошёл к представлению защитника Марио Фернандеса.

Петербуржцы сделали отсылку к видео с Филиппом Киркоровым и Магомедом Оздоевым, на котором певец перепутал тогдашнего игрока «сине-бело-голубых» с Фернандесом.

17 июля клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании контракта с экс-футболистом ЦСКА сроком на один год с возможностью продления на ещё один сезон.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:16
Делают всё для дальнейшего усугубления непомерно разросшегося скандала.Скоро это событие станет важнее самого первенства.
alexgurzan
alexgurzan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:56
Доброй ночи.
Ошибка, т.к. комментарий уже не проходит в лучшие по времени новости, поэтому начислений очков нет.

6) Попадание в блок "лучший комментарий" в течение 5 часов после публикации материала — 350 очков. Не более двух раз в сутки.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:47
Доброй ночи! Скажите, комент попал в лучшие, а очков за это не прибавилось....переживаю не за то, что отсутствует начисление, а просто возможно у Вас какой то сбой,а вы не в курсе
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 22:46
Да.У Спартака, например, с юмором туго в каждом ролике.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:38
Этим все смехуечки. Гнобят парня добавляя парню рубцы на сердце на фоне отмороженого.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 22:36
баннер не красивый нарисуют?
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:20
Фернандес зря так вернулся
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:18
Фернандеса ждут проблемы с болельщиками ЦСКА
Сп62
Сп62
вчера в 22:16
Филя он и в Бразилии Филя.
575bnartjkqg
575bnartjkqg
вчера в 22:16
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 22:15
    Разве юмор тут уместен
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