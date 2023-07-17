«Зенит» представил Фернандеса с отсылкой к мему с Киркоровым и Оздоевым

«Зенит» с юмором подошёл к представлению защитника Марио Фернандеса.
Петербуржцы сделали отсылку к видео с Филиппом Киркоровым и Магомедом Оздоевым, на котором певец перепутал тогдашнего игрока «сине-бело-голубых» с Фернандесом.
17 июля клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании контракта с экс-футболистом ЦСКА сроком на один год с возможностью продления на ещё один сезон.
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