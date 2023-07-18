Полузащитник Йозуа Киммих может покинуть «Баварию».
По данным источника, в мюнхенском клубе больше не считают игрока неприкосновенным.
«Бавария» готова продать Киммиха, если команде поступит крупное предложение по трансферу футболиста.
Полузащитник Йозуа Киммих может покинуть «Баварию».
По данным источника, в мюнхенском клубе больше не считают игрока неприкосновенным.
«Бавария» готова продать Киммиха, если команде поступит крупное предложение по трансферу футболиста.
Что-то Тухель разогнался, Мане, Горецка, теперь Киммих... это ж уже бредом попахивает... Упамекано капитаном сделает?... Если я не ошибаюсь, то в Баварии явно изменилась стратегия формирования состава на длинную и это уже даёт скорее больше отрицательных плодов, чем положительных.
На сколько помню, Критических замечаний а адрес Йозуа не было в течение сезона. Один из немногих стабильных игроков прошлого сезона. По Горетцке клуб готов выслушать предложения, но по Киммиху не было разговоров. Ну, пускай крупное предложение сперва найдётся, а там видно будет. Вилами по воде проведено,...
Что-то Тухель разогнался, Мане, Горецка, теперь Киммих... это ж уже бредом попахивает... Упамекано капитаном сделает?... Если я не ошибаюсь, то в Баварии явно изменилась стратегия формирования состава на длинную и это уже даёт скорее больше отрицательных плодов, чем положительных.
На сколько помню, Критических замечаний а адрес Йозуа не было в течение сезона. Один из немногих стабильных игроков прошлого сезона. По Горетцке клуб готов выслушать предложения, но по Киммиху не было разговоров. Ну, пускай крупное предложение сперва найдётся, а там видно будет. Вилами по воде проведено,...
В Баварии взялись за чистку рядов, и это уже четвертый игрок, с которым новое руководство готово расстаться, помимо Зоммера, Горецки, Мане теперь под удар попал и капитан Киммих! Я конечно пристально не отслеживаю новости связанные с Баварией, но была шумиха, что Йозуа был одним из тех, кто был категорически против увольнения Нагельсмана, видимо эта шумиха не прошла бесследно, и зуб на Киммиха все же точат.....
Как по мне такой опытный игрок точно неостанется без работы, и может усилить любой ТОП клуб.
Сейчас Арсенал может расстаться с Парти, и несмотря на то, что мы купили Райса, лично я был бы рад подписанию Киммиха! Тогда опорная зона была бы просто топ!
В Баварии взялись за чистку рядов, и это уже четвертый игрок, с которым новое руководство готово расстаться, помимо Зоммера, Горецки, Мане теперь под удар попал и капитан Киммих! Я конечно пристально не отслеживаю новости связанные с Баварией, но была шумиха, что Йозуа был одним из тех, кто был категорически против увольнения Нагельсмана, видимо эта шумиха не прошла бесследно, и зуб на Киммиха все же точат.....
Как по мне такой опытный игрок точно неостанется без работы, и может усилить любой ТОП клуб.
Сейчас Арсенал может расстаться с Парти, и несмотря на то, что мы купили Райса, лично я был бы рад подписанию Киммиха! Тогда опорная зона была бы просто топ!