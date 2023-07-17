Фернандеш отклонил предложения из Саудовской Аравии

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вчера, 20:38

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» отклонил более двух предложений из Саудовской Аравии.

По информации источника, ожидается, что португалец останется в МЮ .

Хавбек выступает за манкунианцев с января 2020 года, перейдя из «Спортинга».