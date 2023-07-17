Фернандеш отклонил предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отклонил более двух предложений из Саудовской Аравии.
По информации источника, ожидается, что португалец останется в МЮ.
Хавбек выступает за манкунианцев с января 2020 года, перейдя из «Спортинга».
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отклонил более двух предложений из Саудовской Аравии.
По информации источника, ожидается, что португалец останется в МЮ.
Хавбек выступает за манкунианцев с января 2020 года, перейдя из «Спортинга».
Но Роналду заслужил....
Но Роналду заслужил....