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Фернандеш отклонил предложения из Саудовской Аравии

вчера, 20:38

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отклонил более двух предложений из Саудовской Аравии.

По информации источника, ожидается, что португалец останется в МЮ.

Хавбек выступает за манкунианцев с января 2020 года, перейдя из «Спортинга».

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 23:17
Как говорится, дырку им от бублика, а не Фернандеша!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:51
Ему есть еще что докзывать в Европе, играет в самой конкурентной лиге, в одном из великих клубов, возможно через сезон другой и он отправится на заработки, а пока пусть пылит в АПЛ
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:45
Это его выбор!
Но Роналду заслужил....
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:07
Остался верен клубу, новый капитан Манчестер Юнайтед!!!
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