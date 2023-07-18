Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезни

Ван дер Сар сообщил, что уже не находится в реанимации

вчера, 20:35

Экс-вратарь «Аякса», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Эдвин ван дер Сар сообщил, что покинул реанимационное отделение. Также он отметил, что надеется на следующей неделе покинуть больницу.

Бывший футболист рассказал об этом в соцсетях:

Прежде всего, мы хотим поблагодарить всех за замечательные сообщения со словами поддержки. Я рад сообщить, что больше не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Тем не менее, я всё ещё в больнице. Надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг в своём выздоровлении!

В начале июля 52-летний ван дер Сар был госпитализирован в связи с кровоизлиянием в мозг во время отпуска в Хорватии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЗащитник «Челси» Фофана пропустит большую часть сезона из-за травмы
Вчера, 16:47
У Ванды Нары диагностирована лейкемия
15 июля
Ромарио попал в больницу
14 июля
ОфициальноСебальос из-за травмы пропустит до 1,5 месяцев
13 июля
Ван дер Сар остаётся в реанимации, но его жизни ничего не угрожает
12 июля
Серхио Рико похудел на 20 килограммов за время нахождения в больнице
09 июля
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:38
Уже хорошо, но торопиться не надо...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 