Ван дер Сар сообщил, что уже не находится в реанимации

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вчера, 20:35

Экс-вратарь «Аякса», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» сообщил, что покинул реанимационное отделение. Также он отметил, что надеется на следующей неделе покинуть больницу.

Бывший футболист рассказал об этом в соцсетях:

Прежде всего, мы хотим поблагодарить всех за замечательные сообщения со словами поддержки. Я рад сообщить, что больше не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Тем не менее, я всё ещё в больнице. Надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг в своём выздоровлении!

В начале июля 52-летний ван дер Сар был госпитализирован в связи с кровоизлиянием в мозг во время отпуска в Хорватии.