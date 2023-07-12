Ван дер Сар остаётся в реанимации, но его жизни ничего не угрожает

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вчера, 09:23

Семья заявила, что он по-прежнему находится в реанимации, но опасность для жизни его состояние не представляет.

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» перенес кровоизлияние в мозг во время отдыха в Хорватии на прошлой неделе.

«Эдвин все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно», — говорится в заявлении супруги Аннемари ван Кестерен, распространенном «Аяксом».

«Каждый раз, когда нам удается навестить его, он общается с нами, — добавила она. — Мы должны терпеливо ждать, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация. Его жизни ничего не угрожает».