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Ван дер Сар остаётся в реанимации, но его жизни ничего не угрожает

вчера, 09:23

Семья Эдвина ван дер Сара заявила, что он по-прежнему находится в реанимации, но опасность для жизни его состояние не представляет.

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» перенес кровоизлияние в мозг во время отдыха в Хорватии на прошлой неделе.

«Эдвин все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно», — говорится в заявлении супруги Аннемари ван Кестерен, распространенном «Аяксом».

«Каждый раз, когда нам удается навестить его, он общается с нами, — добавила она. — Мы должны терпеливо ждать, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация. Его жизни ничего не угрожает».

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Все комментарии
Triem
Triem
вчера в 17:59
Рады такой новости и ждём новостей о полном выздоравлении
ДСА
ДСА
вчера в 11:54
Отдыхать оказывается может быть даже опаснее, чем работать.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:25
Хорошая новость... Здоровья и еще раз здоровья ему!
Гость
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