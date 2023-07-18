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Защитник «Челси» Фофана пропустит большую часть сезона из-за травмы

вчера, 16:47

Защитник «Челси» Уэсли Фофана получил серьезную травму.

Француз порвал крестообразную связку на тренировке лондонского клуба. Из-за повреждения футболист пропустит большую часть сезона 2023/24.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:00
Фофанчик уже считай поставил крест на карьере, скоро в Саудии будет на одной ноге прыгать
c9w3ntnh9zme
c9w3ntnh9zme
вчера в 18:47
Shit happens, но подлечат, восстановится и обратно в строй!
gcdkr6zb37z3
gcdkr6zb37z3
вчера в 18:46
Бывает, что и муха хромает(
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:07
Тот кто подсунул этот трансфер гений. У парня травмы было больше чем убедительных хайлайтов... Может Боули когда увольнял медштаб думал пригласить чудотворцев??
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:34
Браво Боэлли 🤦🏽‍♂️👏🏾…заплатил 80 млн за игрока, который пропустил ВЕСЬ сезон в Лестере из-за колена, пропустил большую часть прошедшего сезона в Челси получив вновь травму…и теперь новый сезон ещё даже не начался и снова серьезная травма и пропустит как минимум снова большую часть сезона.
Здоровье Уэсли конечно желаю! Он то не виноват, что такой травматичный и не он заставлял покупать себя поломанного
wk4kp7sjg98s
wk4kp7sjg98s
вчера в 17:02
Зато в остальном промежутке пригодится
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