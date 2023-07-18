Защитник «Челси» Фофана пропустит большую часть сезона из-за травмы

Защитник «Челси» Уэсли Фофана получил серьезную травму.
Француз порвал крестообразную связку на тренировке лондонского клуба. Из-за повреждения футболист пропустит большую часть сезона 2023/24.
Защитник «Челси» Уэсли Фофана получил серьезную травму.
Француз порвал крестообразную связку на тренировке лондонского клуба. Из-за повреждения футболист пропустит большую часть сезона 2023/24.
Здоровье Уэсли конечно желаю! Он то не виноват, что такой травматичный и не он заставлял покупать себя поломанного
Здоровье Уэсли конечно желаю! Он то не виноват, что такой травматичный и не он заставлял покупать себя поломанного