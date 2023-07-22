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«Фрозиноне» готов сделать предложение по Сабе Сазонову

сегодня, 09:48

Защитник «Динамо» и сборной Грузии Саба Сазонов входит в сферу интересов «Фрозиноне». Председатель правления итальянского клуба Гуидо Ангелоцци лично заинтересован в приобретении футболиста. Но официального предложения по покупке 21-летнего грузина «Фрозиноне» ещё не делал.

В минувшем сезоне Сазонов провёл 33 матча за «Динамо» во всех турнирах, отметился голом и получил 11 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро. Контракт Сазонова с «бело-голубыми» действует до июня 2024 года.

Ранее уже сообщалось об интересе итальянских клубов к грузинскому защитнику.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:18
Ну, такого уровня клуб он вполне потянет...
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:54
ОН вроде вчера не вышел в старте? И вообще не вышел.Вот и понятна причина :Пока жива надежда...Бизнес,и ничего личного,сбывай всё,что движется,и на что есть спрос.Хоть условный.
Гость
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