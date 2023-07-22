«Фрозиноне» готов сделать предложение по Сабе Сазонову

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сегодня, 09:48

Защитник «Динамо» и сборной Грузии входит в сферу интересов «Фрозиноне». Председатель правления итальянского клуба Гуидо Ангелоцци лично заинтересован в приобретении футболиста. Но официального предложения по покупке 21-летнего грузина «Фрозиноне» ещё не делал.

В минувшем сезоне Сазонов провёл 33 матча за «Динамо» во всех турнирах, отметился голом и получил 11 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро. Контракт Сазонова с «бело-голубыми» действует до июня 2024 года.

Ранее уже сообщалось об интересе итальянских клубов к грузинскому защитнику.