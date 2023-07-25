Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2023/2024

«Зенит» выиграл у «Ахмата» в Кубке России

Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 22:43
Заслуженная победа. Ахмат играл достойно, не садился в автобус, а старался перехватывать инициативу. Даже на какое-то время перехватил, но увы. Вопросов, кстати, к судье больше, чем к обоим командам
Роман Романов 3
Роман Романов 3
сегодня в 22:43
Очень жаль что Черданцева не продали в Эмираты вместе с Малкомом.Газпром,-это ваше личное приобретение же!
Матч слушать было невозможно-всё о Бразилах и только (дикий восторг при каждом их действии и точка!)
Прибавьте наложенный интершум и немые лица болельщиков-это и есть самый популярный клуб страны…-занавес…
Терек в целом был неплох в этом матче,молодцы в целом.
А у зенита есть Бакаев и Фернандес,для меня это упавшие футболисты,- пользуйтесь…
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 