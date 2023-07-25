«Зенит» выиграл у «Ахмата» в Кубке России

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сегодня, 22:42

«Зенит» переиграл «Ахмат» в Кубке России (2:0).

Густаво Мантуан открыл счет на 39-й минуте, а на 80-й отличился Клаудиньо.

В группе С также выступают «Балтика» и «Крылья Советов».