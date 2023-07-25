«Зенит» выиграл у «Ахмата» в Кубке России

«Зенит» переиграл «Ахмат» в Кубке России (2:0).
Густаво Мантуан открыл счет на 39-й минуте, а на 80-й отличился Клаудиньо.
В группе С также выступают «Балтика» и «Крылья Советов».
«Зенит» переиграл «Ахмат» в Кубке России (2:0).
Густаво Мантуан открыл счет на 39-й минуте, а на 80-й отличился Клаудиньо.
В группе С также выступают «Балтика» и «Крылья Советов».
Матч слушать было невозможно-всё о Бразилах и только (дикий восторг при каждом их действии и точка!)
Прибавьте наложенный интершум и немые лица болельщиков-это и есть самый популярный клуб страны…-занавес…
Терек в целом был неплох в этом матче,молодцы в целом.
А у зенита есть Бакаев и Фернандес,для меня это упавшие футболисты,- пользуйтесь…
Матч слушать было невозможно-всё о Бразилах и только (дикий восторг при каждом их действии и точка!)
Прибавьте наложенный интершум и немые лица болельщиков-это и есть самый популярный клуб страны…-занавес…
Терек в целом был неплох в этом матче,молодцы в целом.
А у зенита есть Бакаев и Фернандес,для меня это упавшие футболисты,- пользуйтесь…