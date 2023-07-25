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«Пари НН» обыграл «Динамо» в Кубке России по итогам серии пенальти

сегодня, 20:34
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

«Пари НН» обыграл «Динамо» в 1-м туре Кубка России (1:1 и 4:3 по пенальти).

Эдгар Севикян открыл счет на 7-й минуте, а Ярослав Гладышев на 9-й забил ответный гол. В серии пенальти сильнее оказались хозяева.

В другом матче квартета D сыграют «Краснодар» и «Спартак».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:08
Вратарь парижан молодец, 2 штуки потащил...
Capral
Capral
сегодня в 21:02
Вероятно, впервые в жизни, смотрел пенальти без нервов. Не знаю, или схема кубка неудачная, или вообще, к кубку такое отношение. Если по игре, то сегодня, команда не бежала оголтело в атаку как с Краснодаром, похоже, Личка умеет делать выводы, но и в какой футбол, сейчас играет ДИНАМО- тоже не пойму. В принципе, глупо ждать от тренера, за месяц суперигры, особенно, если у тебя состав непонятно для какой игры и каких целей. Периодически неплохо пасовались, подходы были, но в целом- игра невнятная, а по первому тайму и вовсе сумбурная. Понравился Лаксальт, не понравился Бессмертный. Купцову надо больше практики и больше уверенности, данные неплохие. По классу игры- мы равны Н-Н. У Йокановича, Тюкавин выходя на замену, как правило забивал, сегодня- вообще ни о чём... У Захи на лице, уже, огромными буквами написано: "Италия- я еду"!!!

В защите, худобедно сыграли неплохо, но и соперник не особо напрягал. Вобщем, с такой игрой, в Самаре, против быстрого агрессивного соперника будет непросто. Посмотрим, возможно, против Осинькина, команда предстанет в другом качестве. Сегодняшняя игра оставила как и прежде много вопросов...

Ну и пару слов о комментатарах. Еще раз убедился, что звук надо выключать. Один из них сказал: "Такую игру- можно смотреть бесконечно!" У меня вопрос: какую игру, он смотрел, и по какому монитору?
баск
баск
сегодня в 21:01
Лещук от чего-то там лечится, но уж Антон Владимирович мог бы не манкировать и слетать в Нижний, не переломился бы.
Но нет, свалили ответственность за раму на молодого парня, который хоть
и заявлен за команду, но едва начал тренироваться с основой, причём он даже
в Динамо-2 основным кипером побывать не успел..

Вот нравится мне Марцел Личка, ничего мужик не боится)
Если против Краснодара играл без опорной зоны, то сегодня решил попробовать с сырым кипером..))
Оборону придумали трусы- так что ли это понимать?)

Об игре..
На вратарской позиции эксперименты у нас не закончились.

-Парша отрядили налево (где он играет раз в сезон);
-Лаксальта выставили в опорку, где он в динамовский период изредка играл только в межсезонных товарняках;
-Справа в обороне впервые в официальном матче вышел Бессмертный (2004 гр);
-Кутицкого подняли повыше (где он иногда играл, но давно, ещё в молодёжке);
-Слева в атаке в старте появился Лесовой, второй год не приходящий в сознание после крестов..

В таких условиях о сыгранности центра и взаимопонимании говорить нет смысла. Не сказал бы, что прям вчистую проигрывали середину..
Да, боролись, иногда выигрывали единоборства, но эпизодическая мысля там возникла у нас только после выхода Захаряна.

Ну и Лаксальт смотрелся в опорке уверенно, что по-хорошему удивило.
С Чавесом на пару (если приедет таки) у них может получиться, глядишь и Фомин проснётся..

Хозяева были, пожалуй, поинтереснее, хотя ошибок допускали немало, технических и позиционных, как, впрочем, и мы.
Что касается нас- такое ощущение, что Личка ещё живёт в предсезонке
и продолжает знакомиться с командой)

Ну, дай бог, чтобы знакомство наконец состоялось)
А пока..
Нижний с двумя очками.
Kolenok
Kolenok
сегодня в 20:49
Молодец Юран!
112910415
112910415
сегодня в 20:45
Динамо пока не очень
Михаил Шацк
Михаил Шацк
сегодня в 20:45
Кто в курсе подскажите почему такой состав был? Мы изначально даём понять, что кубок не нужен или может массово травмировались, а может устали ведь целый 1 тур сыграли три дня назад... Где три капитана, где Даса и Емое? Макаров тоже уезжает вместе с Захаряном? Он вышел на 30 минут и уже после 20 перестал бегать, а как пробил пенальти - пафос или малоумие? Про Паршивого вообще молчу, мало того что свинья, так ещё и старая!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:43
Пари и Зенит бы обыграл, если б не судья
Прокурор тайги
Прокурор тайги
сегодня в 20:42, ред.
По последним двум матчам - опять, как 3 года назад, возникли очень срочные дела "на дне океана"?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:35
НиНо рулит...!!!
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 20:35
Вратарь НН две пенки потащил, красава! Правда, вторую затылком, а не руками)) от штанги рикошет в затылок и за лицевую
Гость
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