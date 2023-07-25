«Пари НН» обыграл «Динамо» в Кубке России по итогам серии пенальти

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сегодня, 20:34

«Пари НН» обыграл «Динамо» в 1-м туре Кубка России (1:1 и 4:3 по пенальти).

Эдгар Севикян открыл счет на 7-й минуте, а Ярослав Гладышев на 9-й забил ответный гол. В серии пенальти сильнее оказались хозяева.

В другом матче квартета D сыграют «Краснодар» и «Спартак».