«Пари НН» обыграл «Динамо» в Кубке России по итогам серии пенальти

«Пари НН» обыграл «Динамо» в 1-м туре Кубка России (1:1 и 4:3 по пенальти).
Эдгар Севикян открыл счет на 7-й минуте, а Ярослав Гладышев на 9-й забил ответный гол. В серии пенальти сильнее оказались хозяева.
В другом матче квартета D сыграют «Краснодар» и «Спартак».
Но нет, свалили ответственность за раму на молодого парня, который хоть
и заявлен за команду, но едва начал тренироваться с основой, причём он даже
в Динамо-2 основным кипером побывать не успел..
Вот нравится мне Марцел Личка, ничего мужик не боится)
Если против Краснодара играл без опорной зоны, то сегодня решил попробовать с сырым кипером..))
Оборону придумали трусы- так что ли это понимать?)
Об игре..
На вратарской позиции эксперименты у нас не закончились.
-Парша отрядили налево (где он играет раз в сезон);
-Лаксальта выставили в опорку, где он в динамовский период изредка играл только в межсезонных товарняках;
-Справа в обороне впервые в официальном матче вышел Бессмертный (2004 гр);
-Кутицкого подняли повыше (где он иногда играл, но давно, ещё в молодёжке);
-Слева в атаке в старте появился Лесовой, второй год не приходящий в сознание после крестов..
В таких условиях о сыгранности центра и взаимопонимании говорить нет смысла. Не сказал бы, что прям вчистую проигрывали середину..
Да, боролись, иногда выигрывали единоборства, но эпизодическая мысля там возникла у нас только после выхода Захаряна.
Ну и Лаксальт смотрелся в опорке уверенно, что по-хорошему удивило.
С Чавесом на пару (если приедет таки) у них может получиться, глядишь и Фомин проснётся..
Хозяева были, пожалуй, поинтереснее, хотя ошибок допускали немало, технических и позиционных, как, впрочем, и мы.
Что касается нас- такое ощущение, что Личка ещё живёт в предсезонке
и продолжает знакомиться с командой)
Ну, дай бог, чтобы знакомство наконец состоялось)
А пока..
Нижний с двумя очками.
Но нет, свалили ответственность за раму на молодого парня, который хоть
и заявлен за команду, но едва начал тренироваться с основой, причём он даже
в Динамо-2 основным кипером побывать не успел..
Вот нравится мне Марцел Личка, ничего мужик не боится)
Если против Краснодара играл без опорной зоны, то сегодня решил попробовать с сырым кипером..))
Оборону придумали трусы- так что ли это понимать?)
Об игре..
На вратарской позиции эксперименты у нас не закончились.
-Парша отрядили налево (где он играет раз в сезон);
-Лаксальта выставили в опорку, где он в динамовский период изредка играл только в межсезонных товарняках;
-Справа в обороне впервые в официальном матче вышел Бессмертный (2004 гр);
-Кутицкого подняли повыше (где он иногда играл, но давно, ещё в молодёжке);
-Слева в атаке в старте появился Лесовой, второй год не приходящий в сознание после крестов..
В таких условиях о сыгранности центра и взаимопонимании говорить нет смысла. Не сказал бы, что прям вчистую проигрывали середину..
Да, боролись, иногда выигрывали единоборства, но эпизодическая мысля там возникла у нас только после выхода Захаряна.
Ну и Лаксальт смотрелся в опорке уверенно, что по-хорошему удивило.
С Чавесом на пару (если приедет таки) у них может получиться, глядишь и Фомин проснётся..
Хозяева были, пожалуй, поинтереснее, хотя ошибок допускали немало, технических и позиционных, как, впрочем, и мы.
Что касается нас- такое ощущение, что Личка ещё живёт в предсезонке
и продолжает знакомиться с командой)
Ну, дай бог, чтобы знакомство наконец состоялось)
А пока..
Нижний с двумя очками.
В защите, худобедно сыграли неплохо, но и соперник не особо напрягал. Вобщем, с такой игрой, в Самаре, против быстрого агрессивного соперника будет непросто. Посмотрим, возможно, против Осинькина, команда предстанет в другом качестве. Сегодняшняя игра оставила как и прежде много вопросов...
Ну и пару слов о комментатарах. Еще раз убедился, что звук надо выключать. Один из них сказал: "Такую игру- можно смотреть бесконечно!" У меня вопрос: какую игру, он смотрел, и по какому монитору?
В защите, худобедно сыграли неплохо, но и соперник не особо напрягал. Вобщем, с такой игрой, в Самаре, против быстрого агрессивного соперника будет непросто. Посмотрим, возможно, против Осинькина, команда предстанет в другом качестве. Сегодняшняя игра оставила как и прежде много вопросов...
Ну и пару слов о комментатарах. Еще раз убедился, что звук надо выключать. Один из них сказал: "Такую игру- можно смотреть бесконечно!" У меня вопрос: какую игру, он смотрел, и по какому монитору?