"Мэр Манчестера не хочет, чтобы катарцы купили МЮ"

Мэр Манчестера Энди Бернхэм выступил против того, чтобы «Манчестер Юнайтед» был куплен катарским шейхом Джассимом Бен Хамадом Аль Тани.
Не думаю, что кому-то будет приятно, если Катар купит «Манчестер Юнайтед». Да, в Премьер-Лиге уже происходило подобное, но нужно задаться вопросом о том, все ли деньги, которые пришли в наш чемпионат, являются чистыми. Источником этих денег стали различные мировые режимы.
Помимо катарского шейха на покупку МЮ у семьи Глейзеров претендует британский бизнесмен Джим Рэтклифф.
Надоть понимать он хочет пойти "прицепом" с МЮ!?
Надоть понимать он хочет пойти "прицепом" с МЮ!?
Мэру Манчестера надо бы обновить в памяти основную хронологию из истории английского королевства: опиумные в*йны, колонизация Африки и Юго-Восточной Азии..., да и просто - на досуге почитать Жюля Верна (Капитана Немо), а заодно вспомнить о доблестных предках, подавивших восстании сипаев...
Мэру Манчестера надо бы обновить в памяти основную хронологию из истории английского королевства: опиумные в*йны, колонизация Африки и Юго-Восточной Азии..., да и просто - на досуге почитать Жюля Верна (Капитана Немо), а заодно вспомнить о доблестных предках, подавивших восстании сипаев...