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Мэр Манчестера не хочет, чтобы катарцы купили МЮ

сегодня, 10:17

Мэр Манчестера Энди Бернхэм выступил против того, чтобы «Манчестер Юнайтед» был куплен катарским шейхом Джассимом Бен Хамадом Аль Тани.

Не думаю, что кому-то будет приятно, если Катар купит «Манчестер Юнайтед». Да, в Премьер-Лиге уже происходило подобное, но нужно задаться вопросом о том, все ли деньги, которые пришли в наш чемпионат, являются чистыми. Источником этих денег стали различные мировые режимы.

Помимо катарского шейха на покупку МЮ у семьи Глейзеров претендует британский бизнесмен Джим Рэтклифф.

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Перевод с as.com Фото: ФК МЮ
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Все комментарии
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:30
Рано или поздно купят не только МЮ
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:34
"Мэр Манчестера не хочет, чтобы катарцы купили МЮ"

Надоть понимать он хочет пойти "прицепом" с МЮ!?
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 15:33
Надо уволить этого МЭРа, он идиот. По его логике евреи могут владеть МЮ, а арабы нет. Запад борется за права черных, геев, женщин и т.д, но с нацизмом бороться не хотят.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:23
Как-будто его мнение кого-то интересует, когда на кону миллиарды.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:20
Правильно сказал Мэр Манчестера гнать надо этих арабов
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:44
Про "чистые" английские деньги (капитал) вообще смешно.
Мэру Манчестера надо бы обновить в памяти основную хронологию из истории английского королевства: опиумные в*йны, колонизация Африки и Юго-Восточной Азии..., да и просто - на досуге почитать Жюля Верна (Капитана Немо), а заодно вспомнить о доблестных предках, подавивших восстании сипаев...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:57
Если так рассуждать, то АПЛ уже давно закрыть надо.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:08
А никуда МЮ от шейхов не денется
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 11:27, ред.
Ещё можно расценить как попытку вмешательство в независимый бизнес и дела общественной организации,коей является АПЛ. В суд негодяя!
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 11:24
Ну что же,придётся сменить мэра и поставить нового "сунака",вот проблема!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:31
Кого волнует что он хочет или не хочет!
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