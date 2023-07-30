"Мэр Манчестера не хочет, чтобы катарцы купили МЮ"

Мэр Манчестера Энди Бернхэм выступил против того, чтобы «Манчестер Юнайтед» был куплен катарским шейхом Джассимом Бен Хамадом Аль Тани.

Не думаю, что кому-то будет приятно, если Катар купит «Манчестер Юнайтед». Да, в Премьер-Лиге уже происходило подобное, но нужно задаться вопросом о том, все ли деньги, которые пришли в наш чемпионат, являются чистыми. Источником этих денег стали различные мировые режимы.