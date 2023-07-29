«Крылья Советов» продлили контракт с титульным спонсором

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вчера, 18:56

«Крылья Советов» объявили о продлении соглашения с титульным партнёром — компанией «Фонбет».

Сотрудничество между сторонами будет действовать до 2026 года. По условиям контракта, логотип компании будет размещён на игровой форме и шортах самарской команды, а также повседневной, спортивной и тренировочной форме основного состава.

Между сторонами достигнута договорённость о совместной реализации ряда активностей и мероприятий, направленных на повышение узнаваемости бренда клуба и укрепления имиджа команды в регионе.