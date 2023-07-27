Любительский клуб снялся с Кубка России из-за больших расходов

«Дальнереченск» не примет участия в Кубке России сезона 2023/24. Об этом рассказал представитель клуба Илья Ткачёв.
2 августа приморцы должны были в Хабаровске провести матч с «Иркутском» в первом раунде Пути регионов.
Снялись, потому что нам домашний матч (с «Иркутском») обходился очень дорого. Нужно было организовать стадион, судей, представителей команд, помощников, автобус гостевой команде – очень много моментов. Мы посчитали, это обошлось бы минимум в 800 тысяч рублей. За один день, за одну игру, для нас это очень дорого, мы рассчитывали на другие деньги.
Отмечается, что РФС не предупредил команду о расходах. Ткачёв продолжил:
Так как первый раз участвуем, не знали, с чем могли столкнуться. Были очень сильно удивлены, что требуются такие большие суммы. К сожалению, нет никакой поддержки для любительских команд, у которых бюджет не такой большой, но которые прошли турнирный путь в регионе и заслужили поучаствовать в Кубке России.