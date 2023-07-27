Любительский клуб снялся с Кубка России из-за больших расходов

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сегодня, 11:59

«Дальнереченск» не примет участия в Кубке России сезона 2023/24. Об этом рассказал представитель клуба Илья Ткачёв.

2 августа приморцы должны были в Хабаровске провести матч с «Иркутском» в первом раунде Пути регионов.

Снялись, потому что нам домашний матч (с «Иркутском») обходился очень дорого. Нужно было организовать стадион, судей, представителей команд, помощников, автобус гостевой команде – очень много моментов. Мы посчитали, это обошлось бы минимум в 800 тысяч рублей. За один день, за одну игру, для нас это очень дорого, мы рассчитывали на другие деньги.

Отмечается, что РФС не предупредил команду о расходах. Ткачёв продолжил: