Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Кубок 2023/2024

Любительский клуб снялся с Кубка России из-за больших расходов

сегодня, 11:59

«Дальнереченск» не примет участия в Кубке России сезона 2023/24. Об этом рассказал представитель клуба Илья Ткачёв.

2 августа приморцы должны были в Хабаровске провести матч с «Иркутском» в первом раунде Пути регионов.

Снялись, потому что нам домашний матч (с «Иркутском») обходился очень дорого. Нужно было организовать стадион, судей, представителей команд, помощников, автобус гостевой команде – очень много моментов. Мы посчитали, это обошлось бы минимум в 800 тысяч рублей. За один день, за одну игру, для нас это очень дорого, мы рассчитывали на другие деньги.

Отмечается, что РФС не предупредил команду о расходах. Ткачёв продолжил:

Так как первый раз участвуем, не знали, с чем могли столкнуться. Были очень сильно удивлены, что требуются такие большие суммы. К сожалению, нет никакой поддержки для любительских команд, у которых бюджет не такой большой, но которые прошли турнирный путь в регионе и заслужили поучаствовать в Кубке России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: sport25.pro
На стадионе «Оренбурга» перед матчем с ЦСКА зафиксировали +36 градусов
Вчера, 15:44
Впервые в истории Кубок России открыли клубы РПЛ
Вчера, 11:27
Форвард «Спартака» Николсон вернулся в Москву
Вчера, 09:22
Вендел прилетел в Санкт-Петербург
25 июля
Вендел прибудет в Санкт-Петербург завтра
24 июля
Бывший защитник «Спартака» Боккетти посетил матч команды с «Оренбургом»
23 июля
Сортировать
Все комментарии
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:46
Штрафы идут куда надо, а именно в карман.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:18
Я предлагаю за такие косяки штрафовать именно сам РФС !(
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 12:18
Да ладно.РФС не знал об этом,когда верстал этот передовой вариант старого турнира.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:16
Вот куда должны идти штрафы РФС получаемые от игр РПЛ.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:03
Жаль что регионы поставлены в такое положение... федерация футбола могла бы и поддержать финансово .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 