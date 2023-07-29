«Фенербахче» хочет приобрести Алипа

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вчера, 12:56

«Фенербахче» планирует подписать защитника «Зенита» .

Турецкий клуб готов заплатить за игрока 2,5-3 млн евро, «сине-бело-голубые» намерены получить не менее 5 млн.

Другой турецкий коллектив также претендует на футболиста.