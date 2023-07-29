«Фенербахче» хочет приобрести Алипа

«Фенербахче» планирует подписать защитника «Зенита» Нуралы Алипа.
Турецкий клуб готов заплатить за игрока 2,5-3 млн евро, «сине-бело-голубые» намерены получить не менее 5 млн.
Другой турецкий коллектив также претендует на футболиста.
«Фенербахче» планирует подписать защитника «Зенита» Нуралы Алипа.
Турецкий клуб готов заплатить за игрока 2,5-3 млн евро, «сине-бело-голубые» намерены получить не менее 5 млн.
Другой турецкий коллектив также претендует на футболиста.
Там на Малкоме "мазь пошла"...)
Всё по ВИП ценам, в том числе и арапы, алипы....)
Там на Малкоме "мазь пошла"...)
Всё по ВИП ценам, в том числе и арапы, алипы....)