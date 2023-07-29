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«Фенербахче» хочет приобрести Алипа

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Сп62
Сп62
вчера в 16:29
2,5-3 млн. для Зенита семечки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:39
Считаю, нужно продавать не задумываясь. Если только в цене для вида поторговаться...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:03
Щас не время покупать у Зенита игроков!
Там на Малкоме "мазь пошла"...)
Всё по ВИП ценам, в том числе и арапы, алипы....)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:00
Если хотят пусть забирают. Только кричать не надо).
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:36
Ну если он им очень нужен, то пусть платят 5 лямов.... хотя он столько не стоит.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:25
Клубы вернуть технически не получится. Над улучшениями работаем.
Гость
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