Новичок «Ливерпуля» получил травму в товарищеском матче против «Баварии»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис МакАллистер получил травму в товарищеском матче против «Баварии».
Аргентинец почувствовал боль в колене после столкновения в одном из эпизодов. Главный тренер «красных» Юрген Клопп заявил, что замена МакАллистера была проведена в качестве меры предосторожности.
Хочется в первом туре, чтобы Челси и Ливерпуль сыграли в сильнейших составах друг с другом.
Хочется в первом туре, чтобы Челси и Ливерпуль сыграли в сильнейших составах друг с другом.
Алексису здоррвья и скорейшего возвращения в строй!
Алексису здоррвья и скорейшего возвращения в строй!