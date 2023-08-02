Новичок «Ливерпуля» получил травму в товарищеском матче против «Баварии»

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сегодня, 19:43

Полузащитник «Ливерпуля» получил травму в товарищеском матче против «Баварии».

Аргентинец почувствовал боль в колене после столкновения в одном из эпизодов. Главный тренер «красных» заявил, что замена МакАллистера была проведена в качестве меры предосторожности.