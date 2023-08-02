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Новичок «Ливерпуля» получил травму в товарищеском матче против «Баварии»

сегодня, 19:43
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис МакАллистер получил травму в товарищеском матче против «Баварии».

Аргентинец почувствовал боль в колене после столкновения в одном из эпизодов. Главный тренер «красных» Юрген Клопп заявил, что замена МакАллистера была проведена в качестве меры предосторожности.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 22:30
Надеюсь без серьезной травмы!
Хочется в первом туре, чтобы Челси и Ливерпуль сыграли в сильнейших составах друг с другом.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:40
Ясно, что теперь больше будут тратить на лечение.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:01
Обидно для любого клуба терять игроков на предсезонных играх, или когда те выступают за свои сборные, особенно когда эти игры особо не влияют на турнирные расклады...
Алексису здоррвья и скорейшего возвращения в строй!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:52
И даже новичок не застрахован от травм.
Гость
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