Марсело нанёс тяжёлую травму сопернику в матче Кубка Либертадорес

Защитник «Флуминенсе» Марсело серьёзно травмировал соперника.
Это призошло во втором тайме 1-го матча 1/8 финала плей-офф Кубка Либертадорес с «Аргентинос Хуниорс». Экс-футболист «Реала», пытаясь обыграть Лучано Санчеса, случайно наступил тому на ногу, в результате чего она вывернулась. Марсело покидал поле в слезах, получив красную карточку, подчёркивая, что не желал нанести травму. Также он извинился перед аргентинцем, пожелав ему скорейшего выздоровления.
А я помню как рыдала навзрыд мартышка по кличке велиттон, когда нанесла умышленно травму Володе Габулову, прекрасному вратарю . Это были не мартышкины слезы, это были крокодиловы слезы.
А я помню как рыдала навзрыд мартышка по кличке велиттон, когда нанесла умышленно травму Володе Габулову, прекрасному вратарю . Это были не мартышкины слезы, это были крокодиловы слезы.
Если помните, я рассказывал Вам про В.Сахарова- игрока Торпедо 70-х. Так вот, он- обладал великолепным дальним ударом, имел незаурядные диспетчерские данные, был очень интеллектуальным футболистом, и уж точно- никогда не играл грубо!!!
Но, в 1978-м, в игре на кубок СССР против московского ДИНАМО, Сахаров, в одном из эпизодов нанес тяжелейшую травму динамовцу А.Парову, после чего, Паров, год не играл. После травмы, динамовец вернулся в ДИНАМО, но играть, как прежде уже не мог и был отчислен из ДИНАМО.
Вот, так бывает, Дружище... Ну, ладно, рад был Вас увидеть!!! Всегда с интересом жду от Вас новостей и аналитических постов!!! Будьте здоровы!!!!!!!
Удачи!!!
Если помните, я рассказывал Вам про В.Сахарова- игрока Торпедо 70-х. Так вот, он- обладал великолепным дальним ударом, имел незаурядные диспетчерские данные, был очень интеллектуальным футболистом, и уж точно- никогда не играл грубо!!!
Но, в 1978-м, в игре на кубок СССР против московского ДИНАМО, Сахаров, в одном из эпизодов нанес тяжелейшую травму динамовцу А.Парову, после чего, Паров, год не играл. После травмы, динамовец вернулся в ДИНАМО, но играть, как прежде уже не мог и был отчислен из ДИНАМО.
Вот, так бывает, Дружище... Ну, ладно, рад был Вас увидеть!!! Всегда с интересом жду от Вас новостей и аналитических постов!!! Будьте здоровы!!!!!!!
Удачи!!!
Здоровья парнишке
Здоровья парнишке
А вот Санчесу здоровья с скорейшего возвращения в строй!
А вот Санчесу здоровья с скорейшего возвращения в строй!