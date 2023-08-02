Марсело нанёс тяжёлую травму сопернику в матче Кубка Либертадорес

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сегодня, 10:31

Защитник «Флуминенсе» серьёзно травмировал соперника.

Это призошло во втором тайме 1-го матча 1/8 финала плей-офф Кубка Либертадорес с «Аргентинос Хуниорс». Экс-футболист «Реала», пытаясь обыграть , случайно наступил тому на ногу, в результате чего она вывернулась. Марсело покидал поле в слезах, получив красную карточку, подчёркивая, что не желал нанести травму. Также он извинился перед аргентинцем, пожелав ему скорейшего выздоровления.