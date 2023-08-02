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Марсело нанёс тяжёлую травму сопернику в матче Кубка Либертадорес

сегодня, 10:31
Архентинос ХуниорсЛоготип футбольный клуб Архентинос Хуниорс (Буэнос-Айрес)1 : 1Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)ФлуминенсеМатч завершен

Защитник «Флуминенсе» Марсело серьёзно травмировал соперника.

Это призошло во втором тайме 1-го матча 1/8 финала плей-офф Кубка Либертадорес с «Аргентинос Хуниорс». Экс-футболист «Реала», пытаясь обыграть Лучано Санчеса, случайно наступил тому на ногу, в результате чего она вывернулась. Марсело покидал поле в слезах, получив красную карточку, подчёркивая, что не желал нанести травму. Также он извинился перед аргентинцем, пожелав ему скорейшего выздоровления.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ АРМЕЕЦ_06 (раскрыть)
сегодня в 13:45
    АРМЕЕЦ_06
    АРМЕЕЦ_06 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 13:41
    А из за кого неудачно приземлился вратарь?из за велитона который и близко не играл в мяч он играл в Акинфеева. А что на счёт габулова? Тоже случайно врезался в ногу велитона?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
    сегодня в 13:10
    Дело даже не в этом. Этот гр. Олег - фанат КБ с огромным стажем и пишет следующее " спартаковец упал на землю первым". Сразу и не поймешь что это и зачем написано. Он упал первым, т.к. прыгнул на много ниже Игоря. Других причин нет. Причем это говорит о том, что у него ( у мартышки) и не было желания и намерения играть головой, явно было видно. что голова Игоря как минимум на полметра выше. Это значит, что у него было единственное намерение сыграть в корпус в прыжке. Но это нарушение правил. Но, как говорится для них это своя мартышка, а она всегда права, даже если и не права. Но правда вскоре восторжествовала и после столкновения с Васей, при котором даже нарушения Правил не было зафиксирована , карьера мартышки в РПЛ была завершена, а потом он и совсем завязал. Все таки футбольный бог на свете существует.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
    сегодня в 13:09
    Видео в помощь!)))
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 12:56
    Рабочее... Так в спартаке ещё и отрабатывают технику для травмирования соперника? "Достойная" команда...
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 12:39
    Рабочее столкновение Веллитона и Акинфеева ЗА ПРЕДЕЛАМИ ШТРАФНОЙ площадки. Уже тот вопрос обмусолили - "неудачное приземление вратаря" Спартаковец первым упал на поле.
    Capral
    Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 12:33
    Да, объективности, отдельным болельщикам Спартака- не помешало бы иметь больше. Есть, более чем очевидные моменты, которые невозможно игнорировать...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 12:27
      НЕ ЭГО И СТ
      НЕ ЭГО И СТ
      сегодня в 12:10
      Да, этот стриженный любит и локотки распускать... Месси помнит.. И последнюю минуту Реал тогда тоже помнит... Всё возвращается ..
      Capral
      Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 12:06
      Толя, а как, вашему, Акинфееву, он же, нанес травму...
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      сегодня в 11:53
      Судя по видео, там всё было не совсем случайно, Марсело прекрасно видел игрока, который уже полулежал с вытянутой ногой перед ним, и хотя мяч был в ногах бразильца, тот резко вытянул ногу вперёд, наступая на ногу сопернику. Другое дело, что такого исхода он не ожидал, но изначальная попытка нанести травму, как по мне, имела место быть весьма вероятно.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 11:47
      25процентный клоун25процентный клоун 15 / 295
      А я помню как рыдала навзрыд мартышка по кличке велиттон, когда нанесла умышленно травму Володе Габулову, прекрасному вратарю . Это были не мартышкины слезы, это были крокодиловы слезы.
      Capral
      Capral ответ A.S.A (раскрыть)
      сегодня в 11:42, ред.
      Моё Почтение, Дружище Саркис!!!
      Если помните, я рассказывал Вам про В.Сахарова- игрока Торпедо 70-х. Так вот, он- обладал великолепным дальним ударом, имел незаурядные диспетчерские данные, был очень интеллектуальным футболистом, и уж точно- никогда не играл грубо!!!

      Но, в 1978-м, в игре на кубок СССР против московского ДИНАМО, Сахаров, в одном из эпизодов нанес тяжелейшую травму динамовцу А.Парову, после чего, Паров, год не играл. После травмы, динамовец вернулся в ДИНАМО, но играть, как прежде уже не мог и был отчислен из ДИНАМО.

      Вот, так бывает, Дружище... Ну, ладно, рад был Вас увидеть!!! Всегда с интересом жду от Вас новостей и аналитических постов!!! Будьте здоровы!!!!!!!

      Удачи!!!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 11:40, ред.
      Кержаков не плакал когда сломал Диканя
      Здоровья парнишке
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 10:50
      Здоровья Лучано, главное чтоб смог продолжит играть!
      Scorp689
      Scorp689
      сегодня в 10:45
      Футбол - травматичный вид сорта. Можно "вылететь" на ровном месте.... Здоровья пострадавшему....
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 10:44
      Это не шахматы.....это футбол и может случиться все что угодно
      A.S.A
      A.S.A
      сегодня в 10:42
      Ничего подобного за Марсело не наблюдалось, он никогда не был жестким, и скорее всего это действительно получилось случайно.
      А вот Санчесу здоровья с скорейшего возвращения в строй!
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 10:35
      Такое бывает, это не балет
      Гость
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