У защитника «Боруссии» Менхенгладбах Лайнера диагностировали лимфому

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сегодня, 14:59

«Боруссия» Мёнхенгладбах объявила о том, что защитник команды тяжело болен.

Во время медицинского обследования у футболиста диагностировали рак лимфатических узлов. Игроку предстоит пройти терапию, которая продлится несколько месяцев. По словам врачей, болезнь обнаружили на ранней стадии, она хорошо поддаётся лечению. Вероятность полного выздоровления и возвращения Лайнера к нормальной жизни и в профессиональный спорт оценивается очень высоко.

Спортивный директор клуба Роланд Виркус сказал:

Мы сделаем всё, чтобы Стиви получил наилучшее лечение, желаем ему и его семье сил и оптимизма в борьбе с этой болезнью.