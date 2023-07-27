У защитника «Боруссии» Менхенгладбах Лайнера диагностировали лимфому

«Боруссия» Мёнхенгладбах объявила о том, что защитник команды Штефан Лайнер тяжело болен.
Во время медицинского обследования у футболиста диагностировали рак лимфатических узлов. Игроку предстоит пройти терапию, которая продлится несколько месяцев. По словам врачей, болезнь обнаружили на ранней стадии, она хорошо поддаётся лечению. Вероятность полного выздоровления и возвращения Лайнера к нормальной жизни и в профессиональный спорт оценивается очень высоко.
Спортивный директор клуба Роланд Виркус сказал:
Мы сделаем всё, чтобы Стиви получил наилучшее лечение, желаем ему и его семье сил и оптимизма в борьбе с этой болезнью.
Клуб и Штефан Лайнер просят болельщиков и СМИ отнестись с пониманием к тому, что никакие медицинские подробности о лечении и процессе выздоровления не будут опубликованы, кроме сегодняшней информации.