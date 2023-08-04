«Сити» делает 21-летнего хорвата самым дорогим центрбеком в мире. Гвардиол приехал на медосмотр

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вчера, 22:28

90 млн евро – не шутки.

Совсем скоро «Манчестер Сити» привезет второго новичка – если о подписании Матео Ковачича договорились сильно заранее, то другой хорват готов присоединиться к команде только сейчас. На Йошко Гвардиола претендовали многие европейские гранды – но элитный центрбек выбрал своего однофамильца.

Пора формировать новый костяк

Момент триумфа «горожан» был по-настоящему ярким, но недолгим. Пусть «небесно-голубые» и оставили все силы в минувшей кампании, новая не за горами – уже в эти выходные предстоит Суперкубок Англии с «Арсеналом», 11 августа – 1-й тур АПЛ , 16 числа – Суперкубок УЕФА . График напряженный с самого начала.

При этом многое сейчас может сыграть против английского гранда. Речь не только об огромной усталости – нужно изменить костяк ввиду ряда потерь. Летом свободным агентом стал Илкай Гюндоган – немецкий полузащитник был крайне важен для Хосепа Гвардиолы, о чем говорил и сам испанский менеджер. Но удержать его не удалось – хавбек будет выступать за «Барселону». Также коллектив покинул скоростной правый вингер Рияд Марез (отправился в Саудовскую Аравию, в «Аль-Ахли»).

Вскоре может уйти и Кайл Уокер. На правого защитника претендует «Бавария», условия контракта согласованы, осталось только клубам договориться между собой.

Потери «Сити» немногочисленны – но ощутимы. На позицию Гюндогана успели подписать Матео Ковачича. Хорватскому полузащитнику уже слишком много лет, чтобы ждать окончания перестройки в «Челси» — а тут подвернулся вариант с чемпионом страны, победителем ЛЧ .

Йошко Гвардиол не будет прямой заменой кому-либо из ушедших – но элитный центральный защитник всегда ко двору. Особенно с такими качествами, какие есть у молодого хорвата, и тем более в парадигме Пепа.

Элитный центрбек-распасовщик

Испанскому специалисту нужны исполнители, которые умеют обращаться с мячом – тогда у него больше вариантов для построения игры. Когда в первом круге «Сити» встречались с МЮ , «горожанам» потребовалось проходить насыщенный высокий блок – и для этого Натан Аке стал подниматься с мячом, вынуждая кого-то из оппонентов выдвигаться на него.

Другой пример вариативности – перевод Джона Стоунза в опорную зону. Англичанин отлично вписался в связку к Родри, который, к слову, тоже мог играть как опорника, так и центрбека. Ближе к финишу сезона Джон появлялся на новой позиции регулярно.

Такие особенности прослеживаются даже на уровне расстановки – если раньше Гвардиола активно использовал разновидности схем с двумя центральными защитниками, то теперь основной стала «3-4-2-1». Это уже другие требования к игрокам, и, в частности, к центрбекам.

Гвардиол, в свою очередь, настолько быстро обучается и при этом хорош при игре с мячом, что за его адаптацию в «Ман Сити» почти не возникает опасений. У «горожан» появится крепчайшая центральная ось – конкуренция между Диашем, Аке, Аканджи, Ляпортом и Йошко, Стоунз уже окончательно перейдет в опорную. И не будет необходимости ставить центральным защитником Уокера.

Йошко попрощался с одноклубниками

Сделка практически закрыта – остались формальности. Вчера появился инсайд, что «Сити» и «Лейпциг» согласовали трансфер – а сам центральный защитник уже попрощался с партнерами по команде. Отмечалось, что хорватский футболист вылетит в Манчестер в ближайшее время.

По последним данным, Гвардиол уже проходит медосмотр для «Ман Сити». Документы между клубами подписаны, игроку осталось заключить контракт. «Горожане» выплатят «Лейпцигу» компенсацию в размере 90 миллионов евро – в таком случае Йошко станет самым дорогим защитником в истории.

К слову, завершить переход нужно как можно скорее – уже через 2 дня «Сити» сыграет с «Арсеналом» в Суперкубке Англии. И пока сложно поверить, что защитник сборной Хорватии дебютирует в составе «небесно-голубых» уже тогда.

«Сити» не хотят отдавать титул

Конкуренция в новом сезоне станет только серьезнее. «Арсенал» увеличил глубину скамейки – теперь в центре поля помимо Эдегора, Партея и Жоржиньо появился Деклан Райс. Группу атаки усилил Кай Хаверц, из «Аякса» пришел молодой талантливый центрбек Журрьен Тимбер – если в прошлой кампании «канонирам» для чемпионства не хватило глубины состава и выдержки, то теперь обе проблемы решены.

«Манчестер Юнайтед» наконец решил вратарский вопрос – Андре Онана отлично играет ногами и намного больше подходит тен Хагу, чем Де Хеа. Плюс приехал Мэйсон Маунт – усиление в атакующую линию. «Ливерпуль» решает вопросы с центром поля, «Ньюкасл» остается на прежнем уровне и забирает Сандро Тонали.

Есть и темные лошадки — «Челси» и «Тоттенхэм». Зимой над трансферной кампанией «аристократов» все смеялись, теперь «синие» проводят чистку, чтобы Почеттино было проще формировать основную обойму. «Шпоры» же уходят в стадию перестройки сейчас – пытаются удержать Кейна, хотя тот одной ногой в «Баварии», и закладывают фундамент под Анге Постекоглу.