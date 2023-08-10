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«Фиорентина» подписала вратаря «Герты»

вчера, 17:17

«Фиорентина» объявила о переходе вратаря «Герты» Оливера Кристенсена.

О деталях соглашения не сообщается.

В прошлом сезоне голкипер провёл 34 матча за берлинский клуб во всех турнирах, пропустив 72 мяча и в трёх поединках оставив свои ворота в неприкосновенности.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:39
Не забывайте, кто тренер был...
Capral
Capral
вчера в 23:38
Несчастная Герта...
Ну ничего, скоро поймают Соплежуева и справедливость восторжествует!!!!!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:45, ред.
С ведением новых призов я получал как хорошие призы (в большинстве случаев), так и те которые оказались бесполезными (чехол на телефон так и не используется по назначению и не будет), но я не разу не высказывался по этому поводу и тем более не предъявлял претензии, что мне не нравится, то, что пришло.
А собственно почему я должен что то предъявлять? Мне что кто то, что то обещался здесь?
Тут выход простой не нравится не играй, а если играешь, то принимай правила какие тебе предлагают.
Кстати за всё время я наслышался разного и противоречивого.
К примеру пользователь утверждает, что играет не ради приза, а исключительно ради интереса, а потом настоятельно требует ответить почему это приз ещё не получил, почему он ещё не пришёл.
Играть надо в удовольствие, а призы воспринимать как дар и даже если он вас не устраивает, то не надо об этом трубить на весь мир.
Как говориться "дарёному коню в зубы не смотрят".
А тем кто дежурит днями и ночами в наборе очков и надеется на машину как минимум, тут другая не менее знаменитая фраза «Ваши ожидания — ваши проблемы».

Играть надо в удовольствие, тогда и незначительный приз и даже проигрыш не доставит разочаровании!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:24
Свыше двух мячей в среднем за матч-это не показатель...
Гость
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