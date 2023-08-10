«Фиорентина» подписала вратаря «Герты»

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вчера, 17:17

«Фиорентина» объявила о переходе вратаря «Герты» .

О деталях соглашения не сообщается.

В прошлом сезоне голкипер провёл 34 матча за берлинский клуб во всех турнирах, пропустив 72 мяча и в трёх поединках оставив свои ворота в неприкосновенности.