«Фиорентина» подписала вратаря «Герты»

«Фиорентина» объявила о переходе вратаря «Герты» Оливера Кристенсена.
О деталях соглашения не сообщается.
В прошлом сезоне голкипер провёл 34 матча за берлинский клуб во всех турнирах, пропустив 72 мяча и в трёх поединках оставив свои ворота в неприкосновенности.
Ну ничего, скоро поймают Соплежуева и справедливость восторжествует!!!!!!!
Ну ничего, скоро поймают Соплежуева и справедливость восторжествует!!!!!!!
А собственно почему я должен что то предъявлять? Мне что кто то, что то обещался здесь?
Тут выход простой не нравится не играй, а если играешь, то принимай правила какие тебе предлагают.
Кстати за всё время я наслышался разного и противоречивого.
К примеру пользователь утверждает, что играет не ради приза, а исключительно ради интереса, а потом настоятельно требует ответить почему это приз ещё не получил, почему он ещё не пришёл.
Играть надо в удовольствие, а призы воспринимать как дар и даже если он вас не устраивает, то не надо об этом трубить на весь мир.
Как говориться "дарёному коню в зубы не смотрят".
А тем кто дежурит днями и ночами в наборе очков и надеется на машину как минимум, тут другая не менее знаменитая фраза «Ваши ожидания — ваши проблемы».
Играть надо в удовольствие, тогда и незначительный приз и даже проигрыш не доставит разочаровании!!!
А собственно почему я должен что то предъявлять? Мне что кто то, что то обещался здесь?
Тут выход простой не нравится не играй, а если играешь, то принимай правила какие тебе предлагают.
Кстати за всё время я наслышался разного и противоречивого.
К примеру пользователь утверждает, что играет не ради приза, а исключительно ради интереса, а потом настоятельно требует ответить почему это приз ещё не получил, почему он ещё не пришёл.
Играть надо в удовольствие, а призы воспринимать как дар и даже если он вас не устраивает, то не надо об этом трубить на весь мир.
Как говориться "дарёному коню в зубы не смотрят".
А тем кто дежурит днями и ночами в наборе очков и надеется на машину как минимум, тут другая не менее знаменитая фраза «Ваши ожидания — ваши проблемы».
Играть надо в удовольствие, тогда и незначительный приз и даже проигрыш не доставит разочаровании!!!