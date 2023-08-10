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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыФранция. Лига 1 2023/2024

Игрок сборной Японии перешёл в «Реймс»

вчера, 15:09

Вингер ЛАСКа и сборной Японии Кейто Накамура подписал пятилетний контракт с «Реймсом». Сумма трансфера 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Накамура провёл 36 матчей, забил 17 мячей и отдал 8 голевых передач.

Игрок сборной Японии перешёл в «Реймс»

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ 25bz77pyjj2s (раскрыть)
вчера в 15:47
как и вне его
и никогда не участвуют в скандалах, интригах - что тоже плюс для клуба
25bz77pyjj2s
25bz77pyjj2s
вчера в 15:32
Японцы хорошие рабочие лошадки на поле
Гость
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