Игрок сборной Японии перешёл в «Реймс»

Вингер ЛАСКа и сборной Японии Кейто Накамура подписал пятилетний контракт с «Реймсом». Сумма трансфера 12 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Накамура провёл 36 матчей, забил 17 мячей и отдал 8 голевых передач.
Вингер ЛАСКа и сборной Японии Кейто Накамура подписал пятилетний контракт с «Реймсом». Сумма трансфера 12 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Накамура провёл 36 матчей, забил 17 мячей и отдал 8 голевых передач.
и никогда не участвуют в скандалах, интригах - что тоже плюс для клуба
и никогда не участвуют в скандалах, интригах - что тоже плюс для клуба