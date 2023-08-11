Новый «Ливерпуль». Избавились от возрастных хавбеков, готовят самый дорогой трансфер в истории АПЛ

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сегодня, 19:53

В Премьер-Лиге закручивается интрига.

Главное для «Ливерпуля» в предыдущем сезоне – то, что он наконец закончился. Мерсисайдцы уже столкнулись с необходимостью перестройки – скомканные сборы, стареющий центр поля, обновление в группе атаки вылились в провальный сезон, лишь на финише удалось заскочить в первую пятерку. Межсезонье клуб провел в работе над формированием нового костяка. К новой кампании «красные» подходят в новом облике – и с серьезными задачами.

Возрастные лидеры уходят

Определяющая черта подопечных Юргена Клоппа – гегенпрессинг. И работает он в том случае, если взаимопонимание между игроками на крайне высоком уровне, а сами они способны весь сезон без спадов выполнять огромный объем работы.

При этом минувшим летом коллектив попрощался с Садио Мане и прогадал с арендой полузащитника «Ювентуса» Артура – последний сразу выбыл с травмой и в чемпионате сыграл лишь 2 матча.

Между тем Фабиньо исполнилось 29 лет, Хендерсону и Милнеру – за 30, Наби Кейта так и остался инородным телом в структуре Клоппа, а Алекс Окслейд-Чемберлен больше времени проводил в лазарете, чем на поле. У немецкого менеджера оставался скромный выбор между травматичным Тьяго и необкатанной молодежью – Байчетичем, Джонсом и Эллиоттом.

Этим летом «красные» пошли на радикальный шаг – расстались со всеми своими возрастными лидерами. Фабиньо и Хендерсон отправились на Ближний Восток, Кейта свободным агентом ушел в «Вердер», Милнер пополнил состав «Брайтона».

Два топ-приобретения, элитный опорник – на подходе

Боссы мерсисайдцев стали формировать новый костяк в центре поля (именно в этой линии – основная головная боль Клоппа). Изначально планировалось, что системообразующим игроком для команды станет Джуд Беллингем – на молодого полузащитника пытался повлиять Трент Александер-Арнольд, да и сам футболист еще зимой, по слухам, предпочитал вариант с переездом в АПЛ .

До Англии хавбек не доехал – выбрал мадридский «Реал». Но «Ливерпуль» быстро переключился на другие варианты. За полузащитника «Лейпцига» Доминика Собослаи пришлось бороться с «Ньюкаслом» — и «красные» быстро выиграли конкуренцию, предложив за венгра 70 миллионов евро.

Шум вокруг Алексиса МакАллистера после триумфа сборной Аргентины на ЧМ -2022 поутих, но возможность его трансфера помимо мерсисайдцев рассматривали МЮ , «Ман Сити» и «Челси».

Несмотря на звонки Гвардиолы, аргентинец выбрал «Ливерпуль» — а клуб не просто получил усиление на дефицитную позицию, но и сумел сбить сумму компенсации с 70 до 35 миллионов фунтов.

Остается еще один топ-исполнитель – опорник «Брайтона» Мойсес Кайседо. И на его приобретение «красные» бросили все свои силы. По инсайдам, «чайки» решили отпустить полузащитника в команду, которая предложит наиболее выгодные условия. «Красные» решили пойти ва-банк, предложив за хавбека 127 млн евро.

Однако эквадорец, похоже, достанется «Челси». По последним данным, футболист отказался переходить в «Ливерпуль», даже уже подписался на лондонский клуб в соцсетях.

Серьёзные испытания в первых турах

Испытание на прочность начинается сразу – в первом же туре подопечные Юргена Клоппа сойдутся с «Челси». Перспективы лондонцев туманны, поскольку они устроили масштабную закупку зимой и распродажу – летом. Сколько времени уйдет на формирование костяка, командных связей, адаптацию к идеям нового тренера, большой вопрос. Но даже так исключать, что Маурисио Почеттино добился прогресса «синих», никак нельзя.

После игры с «Борнмутом» — еще два серьезных соперника. «Ньюкасл» в прошлом чемпионате до последнего боролся за медали Премьер-Лиги и уступил «Манчестер Юнайтед» скорее из-за неопытности и небогатой на топ-исполнителей скамейки. При этом сейчас «сороки» обзавелись опорником Тонали, вингером Барнсом и правым защитником Тино Ливраменто. И потому стали только опаснее.

Сразу после этого «красным» предстоит поединок с «Астон Виллой». «Львы» нашли своего тренера – Унаи Эмери идеально подходит крепким коллективам без мировых звезд. И «Виллу» он в первый же сезон затащил в еврокубки.

Предстоит тяжелейшая конкуренция

Возможно, предстоящий сезон окажется самым интересным и напряженным в плане борьбы за первую пятерку – есть топ-клубы, которые и в прошлом чемпионате боролись за медали, есть проблемные коллективы в стадии перестройки – при этом с сильными исполнителями, которых может оказаться достаточно для успеха. И есть крепкие клубы макара «Астон Виллы» — звезд с неба не хватают, поэтому любой возможностью готовы воспользоваться.

Выяснять отношения наверняка продолжат «Арсенал» и «Манчестер Сити» — после упущенного золота лондонцы наверняка хотят поквитаться с «горожанами». Где-то неподалеку – «Манчестер Юнайтед», избавляющийся от внутренних демонов. Появился достойный первый номер, хорошо играющий ногами, вот-вот команду покинет Магуайр – дела манкунианцев идут все лучше. «Ньюкасл» после летнего усиления попробует замахнуться на медали, «Тоттенхэм» и «Челси» пока могут претендовать разве что на топ-5. Но помимо них есть крепкая «Астон Вилла», системный «Брайтон». И сам «Ливерпуль», который после обновления в центральной оси захочет вернуться в медальные споры.