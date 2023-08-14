«Вест Хэм» подписал капитана «Саутгемптона»

Полузащитник «Саутгемптона» продолжит карьеру в «Вест Хэме». Контракт до июня 2027 года. Игрок будет выступать по номером 7.

Вот что сказал о своём переходе англичанин:

Со стороны кажется, что этот клуб находится на подъёме уже несколько лет, и после успеха в Лиге Европы в прошлом году можно почувствовать, что вокруг него идёт настоящий импульс. Здорово быть частью этого процесса, и мне не терпится сыграть свою роль в предстоящих матчах.

Когда я думаю о своей игре, то в её основе лежит упорный труд, старание и стопроцентная отдача. «Вест Хэм» всегда был клубом, который олицетворял это. Это чувствуется и по болельщикам, и по игрокам, которые здесь играют, и по ребятам, которые прошли через академию.

Я чувствую, что сразу впишусь в команду и могу пообещать, что буду отдавать все силы этому футбольному клубу в течение всего своего пребывания здесь.