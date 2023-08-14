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«Вест Хэм» подписал капитана «Саутгемптона»

вчера, 11:22

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус продолжит карьеру в «Вест Хэме». Контракт до июня 2027 года. Игрок будет выступать по номером 7.

Вот что сказал о своём переходе англичанин:

Со стороны кажется, что этот клуб находится на подъёме уже несколько лет, и после успеха в Лиге Европы в прошлом году можно почувствовать, что вокруг него идёт настоящий импульс. Здорово быть частью этого процесса, и мне не терпится сыграть свою роль в предстоящих матчах.

Когда я думаю о своей игре, то в её основе лежит упорный труд, старание и стопроцентная отдача. «Вест Хэм» всегда был клубом, который олицетворял это. Это чувствуется и по болельщикам, и по игрокам, которые здесь играют, и по ребятам, которые прошли через академию.

Я чувствую, что сразу впишусь в команду и могу пообещать, что буду отдавать все силы этому футбольному клубу в течение всего своего пребывания здесь.

Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес отметил:

В течение последних десяти лет он (Уорд-Праус) выступал в Премьер-Лиге на очень высоком уровне, постоянно показывая хорошие результаты из сезона в сезон.

Его лидерские качества — ещё один огромный плюс для нас: он будет для нас лидером, тем, кто будет двигать команду вперёд из центра поля.

Мы с нетерпением ждём, когда он приступит к работе, и это будет ещё один напряжённый сезон как на внутреннем, так и на европейском фронте.

Уорд-Праус является воспитанником «Саутгемптона». Всю свою карьеру он провёл в стане «святых». 410 матчей, 55 голов, 54 результативные передачи и 48 карточек (46 жёлтых и 2 красных). В прошедшем сезоне 28-летний полузащитник провёл 45 игр, забил 11 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 7 жёлтых карточек.

По итогам прошлого сезона АПЛ «Саутгемптон» выбыл в Чемпионшип.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали переход за 30 миллионов фунтов.

«Вест Хэм» подписал капитана «Саутгемптона»

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Все комментарии
46qggy3nckjn
46qggy3nckjn
вчера в 11:47
Вместо кадила у святых возьмёт в руки молот
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:30
Я думаю очень даже неплохое приобретение . Удачи.
Гость
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