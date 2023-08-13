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Кейн объяснил свой переход в «Баварию»

вчера, 17:12

Нападающий Харри Кейн высказался о причинах своего перехода из «Тоттенхэма» в «Баварию».

Я всегда хотел соревноваться на высшем уровне. Желаю выступать в Лиге чемпионов и бороться за трофеи.

По этой причине я перешёл в «Баварию», это один из величайших клубов мира, который может мне помочь в этом.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:30
Поздновато решился.
sihafazatron
sihafazatron ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:36
англичане как правило дома сидят)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:24
Раньше думать надо было.
Бавария Лейпциг обыграть не может, а ты об "Ушастом" мечтаешь))
salleeh
salleeh
вчера в 18:24
Один трофей вчера благополучно ушёл на сторону…
DXTK
DXTK ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:21
А кто из англичан за баварию играл стабильно? если не ошибаюсь по моему Оуэн Харгривз?
DXTK
DXTK
вчера в 18:20
Играть Бавария может каждый сезон в ЛЧ, но вот побеждать там не всегда получается, лучше если бы Кейн выбрал бы какой-нибудь Реал, вот там точно можно ушастый урвать.

PS странно что Реал не стал его покупать, ведь Бэйл и Модрича забирали из шпор.
izrafel
izrafel
вчера в 17:43
Гласное чтобы с тобой вместе в Баварию не пришло проклятие безтрофейника...
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:40
Теперь Бавария без трофеев?
Суперкубок уже ушёл
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:36
да всем понятно зачем перешел, и не стоит это никому объяснять
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