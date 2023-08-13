Кейн объяснил свой переход в «Баварию»

Нападающий Харри Кейн высказался о причинах своего перехода из «Тоттенхэма» в «Баварию».
Я всегда хотел соревноваться на высшем уровне. Желаю выступать в Лиге чемпионов и бороться за трофеи.
По этой причине я перешёл в «Баварию», это один из величайших клубов мира, который может мне помочь в этом.
Бавария Лейпциг обыграть не может, а ты об "Ушастом" мечтаешь))
Бавария Лейпциг обыграть не может, а ты об "Ушастом" мечтаешь))
PS странно что Реал не стал его покупать, ведь Бэйл и Модрича забирали из шпор.
PS странно что Реал не стал его покупать, ведь Бэйл и Модрича забирали из шпор.
Суперкубок уже ушёл
Суперкубок уже ушёл