Кейн объяснил свой переход в «Баварию»

Нападающий высказался о причинах своего перехода из «Тоттенхэма» в «Баварию».

Я всегда хотел соревноваться на высшем уровне. Желаю выступать в Лиге чемпионов и бороться за трофеи.

По этой причине я перешёл в «Баварию», это один из величайших клубов мира, который может мне помочь в этом.