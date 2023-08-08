Мудрик сменил игровой номер в «Челси».

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вчера, 17:10

Пресс-служба «Челси» объявила игровые номера футболистов на сезон 2023/24.

Полузащитник в новой кампании будет выступать под 10-м номером, который освободился после ухода Кристиана Пулишича.

Ранее Мудрик играл в «Челси» под 15-м номером.