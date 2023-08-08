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Мудрик сменил игровой номер в «Челси»

вчера, 17:10

Пресс-служба «Челси» объявила игровые номера футболистов на сезон 2023/24.

Полузащитник Михаил Мудрик в новой кампании будет выступать под 10-м номером, который освободился после ухода Кристиана Пулишича.

Ранее Мудрик играл в «Челси» под 15-м номером.

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Все комментарии
UKRA1NE
UKRA1NE
сегодня в 00:10, ред.
Десятка ко многому обязывает. Раз доверили такой номер, значит на него рассчитывают. Удачи Мудрику в новом сезоне!
pomor45
pomor45 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 23:44
Мудрик мудрит. Что же в этом странного и зазорного? На то он и Мудрик.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:39
Слишком он мудрит, да ещё самый приметный номер взял... Жди неудачи
Capral
Capral
вчера в 18:30
Мудрик- талантливый футболист. Но играть в АПЛ- это не играть в убитой Серии А.
Мудрику не повезло в том, что попал в руки тренера неспособного раскрыть его талант. Если найдется человек, сумеющий разглядеть безусловные способности украинца- значит стоит ожидать улучшения игры. А так, конечно, если парня мариновать всё время на лавке, то толку не будет- ему надо игровое время, развивать способности. Я верю- всё будет хорошо у Мудрика, он еще о себе заявит!!! Сейчас, очень важно, для самого Мудрика- набраться терпения и работать над собой, совершенствовать, свое, безусловное мастерство!!! У Мудрика много игровых достоинств- всё у него получится!!!!!!!

А злопыхателям, хочу пожелать- не радоваться раньше времени.
Удачи Мудрику!!!
FenixSL
FenixSL ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:18
Шахтер вообще умельцы в этом деле
но и сколько дали имен Европе...тоже целый список
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:14, ред.
Мудрик сменил игровой номер в «Челси».
Самое неудачное приобретение руководства Челси за последнее время. Шахтёр при этом наварился как никогда очень здорово . Арсенал и Челси бились за него, но Челси перебил этот лот и за 100 лямов евро Мудрик оказался в Челси . При этом ту игру которую он показывал в Шахтёр, забив при этом в Лиге Чемпионов и Селтику и Лейпцигу , в Челси вся его игра и бомбордирские качества ушли на нет , как и вложенный за него куш . И теперь возникает вопрос, за какие такие достижения он ещё получает майку с игровым номером 10 !?? До Джо Коула , Хуана Мата и даже до Пулишича ему откровенно говоря, как до Луны 🌙 пешком 👣!!!)
Да в принципе сейчас и до прошлого руководства клуба, нынешнему руководству надо пройти точно такой же путь ☝️😉 Так что всё закономерно .
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:01
Так и капитанскую повязку заодно бы..
Igo0rek
Igo0rek ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 17:48
За паспорт
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:33
это ж за что ему такой номер дали?
LOpp
LOpp
вчера в 17:14
Ну теперь попрет
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