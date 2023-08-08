Мудрик сменил игровой номер в «Челси».

Пресс-служба «Челси» объявила игровые номера футболистов на сезон 2023/24.
Полузащитник Михаил Мудрик в новой кампании будет выступать под 10-м номером, который освободился после ухода Кристиана Пулишича.
Ранее Мудрик играл в «Челси» под 15-м номером.
Мудрику не повезло в том, что попал в руки тренера неспособного раскрыть его талант. Если найдется человек, сумеющий разглядеть безусловные способности украинца- значит стоит ожидать улучшения игры. А так, конечно, если парня мариновать всё время на лавке, то толку не будет- ему надо игровое время, развивать способности. Я верю- всё будет хорошо у Мудрика, он еще о себе заявит!!! Сейчас, очень важно, для самого Мудрика- набраться терпения и работать над собой, совершенствовать, свое, безусловное мастерство!!! У Мудрика много игровых достоинств- всё у него получится!!!!!!!
А злопыхателям, хочу пожелать- не радоваться раньше времени.
Удачи Мудрику!!!
Мудрику не повезло в том, что попал в руки тренера неспособного раскрыть его талант. Если найдется человек, сумеющий разглядеть безусловные способности украинца- значит стоит ожидать улучшения игры. А так, конечно, если парня мариновать всё время на лавке, то толку не будет- ему надо игровое время, развивать способности. Я верю- всё будет хорошо у Мудрика, он еще о себе заявит!!! Сейчас, очень важно, для самого Мудрика- набраться терпения и работать над собой, совершенствовать, свое, безусловное мастерство!!! У Мудрика много игровых достоинств- всё у него получится!!!!!!!
А злопыхателям, хочу пожелать- не радоваться раньше времени.
Удачи Мудрику!!!