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Новый комплект выездной формы «Манчестер Сити» посвящён городу

вчера, 11:27

«Манчестер Сити» и PUMA представили выездную форму на новый сезон, которая посвящена промышленному наследию Манчестера и его жителям.

Новый выездной комплект вдохновлён высокими мельницами, шумными складами и промышленными предприятиями города, а тональный графический принт по всей поверхности футболки придаёт ей ретро-стиль и вдохновляется архивными ткацкими узорами. В данном комплекте футболисты сыграют в стартовом туре нового сезона английской Премьер-Лиги 11 августа.

В дополнение к классическому белому цвету на футболке использованы акцентные цвета, отражающие творческое наследие города, в том числе яркие золотые огненные блики, вдохновленные знаменитым кирпичным заводом Анкоутс. На внутренней стороне горловины также присутствует символическое изображение заводского горизонта города.

В новой форме использованы передовые технологии, обеспечивающие оптимальную производительность и комфорт на поле. Созданный из ткани ULTRAWEAVE, комплект отличается структурированной конструкцией с 4-сторонней растяжимостью, которая снижает вес и трение, позволяя игрокам двигаться свободно и комфортно. Технология dryCELL, интегрированная в ткань, предназначена для защиты тела от пота.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:47
красиво
Igo0rek
Igo0rek ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:00
Когда еще полгода назад слили дизайн новых форм, у меня первая ассоциация как раз с Ромой всплыла)
Elliada
Elliada
вчера в 11:46
Красивая форма
протон
протон
вчера в 11:30
В начале показалась что скопировали где-то форму ФК Ромы)
Гость
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