Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Салах готов перебраться в Саудовскую Аравию

Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 13:24
Косяком к арабам повалили. В МЛС уже забеспокоились, как бы дефицит музейных звёздных экспонатов не образовался.
ilia77707
ilia77707
сегодня в 13:16
Конечно перейдет и правильно сделает , свой пик он уже прошел и уже не будет никогда тем Салахом который он был в Роме и начало карьеры в Ливере , да и в общем цикл Ливерпуля Клопа уже прошел и далеко не в этом сезоне
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:28
Салах стал просто коммерсом от футбола и ещё капризным! Надо было видеть, как швырял бинты в матче с Челси!
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:52
Да видел уже)...шутка...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:42
Погугли - есть фото.
Для кругозора забей
Верг
Верг
сегодня в 10:54
Врятли к мане, который салаху вломить хотел, а вот к фирмино скорее всего
протон
протон
сегодня в 09:27
У Ливера 4 нападающих в атаке кроме Салаха.
7 Колумбия Нап Луис Диас 1997
9 Уругвай Нап Дарвин Нуньес 1999
11 Египет Нап Мохаммед Салах 1992
18 Нидерланды Нап Коди Гакпо 1999
20 Португалия Нап Диогу Жота 1996
Если учесть возраст и его космическую зарплату и тот факт что нужен срочно опорник, то продажа помогла бы сбалансировать состав. К тому же лично я считаю Харви Эллиотта не менее креативным игроком, который бы успешно заменил его.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:16
Да не просто готов , а уже обязан !)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 07:41
Ну и правильно - Ливерпуль ждет перестройка.
SkiNheD
SkiNheD
сегодня в 06:25
Все на заработки к арабам. Соврененный футбол.
labasy
labasy
сегодня в 06:01
Сколько предложать? Вот чём вопрос, если мало то Ливерпуль не отдаст, если больше можно сразу продать и искать ПЗ и ЦЗ, а также хорошого опорника, но с другой стороны если уйдёт Салах, то может собраться и Клопп, тогда Ливерпулю придётся нового менеджера искать, а этого уже проблематично такое время
ABir
ABir
сегодня в 05:54
Как раз таки Мохамеда там больше всего и не хватало. Теперь все логично: раньше все стремились из Азии и Африки в Европу, теперь пошёл обратный процесс
adekvat
adekvat ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 05:20
Там не счастье ищут, а большие бабки.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:20
Ещё одна Санта-Барбора на подходе).
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ agentSmith. (раскрыть)
сегодня в 05:17
Доброе утро. Можно фильтровать новости.
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 05:00
Меня уже раздражают новости про СА.
112910415
112910415
сегодня в 04:53
насос качает бесперебойно
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:39
Еще один
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:23
В принципе всё что можно было добиться в клубном футболе, получил. Теперь пора деньжат срубить на благотворительность, чем он регулярно и занимается
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:14
Маэстро, машинально- такие ШЕДЕВРЫ не рождаются!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если такие ШЕДЕВРЫ машинальные, то что же тогда- ГЕНИАЛЬНОЕ??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:01
salleeh
salleeh
вчера в 23:45
Да он там точно станет талисманом… Самое время оформить подписку трансляций чемпионата СА…, определенно там будет на что посмотреть.
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:31
Говорят еще в шрусы приводов этих машин вместо смазки чёрную икру набивают)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:31
Маэстро, ну имейте те же совесть!!!!!!! Я как раз сейчас, смотрю Айсмана и Штирлица, и вдруг вижу, снова Айсмана- но уже в другом качестве!!!!!!! Маэстро- Вы ТЕЛЕПАТ???!!! Вот, что значит- когда человеку дан ТАЛАНТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:25, ред.
Большинство готовы рвануть за удачей....
Сегодня прочел и увидел фото авто...
Правительство СА для лучших врачей закупило двести "Гелендвагенов"..... Счастливчики освобождаются от налогов на транссредство, им выделяется бесплатно бензин... И как вишенка на тортике, все двести машин покрыли сусальным золотом....
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:22, ред.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:18
Маэстро- Вдохновение не оставляет Вас, НИКОГДА!!!!!!! Вот, что значит- истинный ТАЛАНТ!!!!!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:15
Надоели наверное английская сырость и туманы ...на солнышке решил погреться...)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:13
Деньжат по-лёгкому срубить.
Futurista
Futurista
вчера в 23:13
"А я не уберу чемоданчик,
А я не уберу чемоданчик,
А я не уберу,
А я не уберу,
А я не уберу чемоданчик!"...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 