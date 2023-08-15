Салах готов перебраться в Саудовскую Аравию

Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль».
Египтянин уполномочил представителей Саудовской Аравии начать переговоры с одним из местных клубов относительно трансфера этим летом.
Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль».
Египтянин уполномочил представителей Саудовской Аравии начать переговоры с одним из местных клубов относительно трансфера этим летом.
А я не уберу чемоданчик,
А я не уберу,
А я не уберу,
А я не уберу чемоданчик!"...
А я не уберу чемоданчик,
А я не уберу,
А я не уберу,
А я не уберу чемоданчик!"...