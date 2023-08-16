«Интер» арендовал Арнаутовича у «Болоньи»

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович перешёл на правах аренды в «Интер».
У миланского клуба будет обязательство выкупа игрока при определённых условиях.
Австриец уже играл за «нерадзурри» в сезоне 2009/10, также на правах аренды.
Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович перешёл на правах аренды в «Интер».
У миланского клуба будет обязательство выкупа игрока при определённых условиях.
Австриец уже играл за «нерадзурри» в сезоне 2009/10, также на правах аренды.
🗯️ Здесь где-то должна быть шутка про самую недолговечную "десятку" в истории БФК.
14 + 10 голов за два сезона в "Болонье" = возвращение в Милан, где Марко оставил незаконченные дела. Операция, которой Сартори и Ко сопротивлялись, но сопротивление оказалось бесполезно: Арнаутович очень хотел уйти.
Его можно понять: Марко - 34 года. Это последний шанс в его карьере услышать гимн Лиги Чемпионов, да и в целом почувствовать вкус больших побед. В Милане с него не будут сдувать пылинки, как в провинциальной Болонье, но австриец, судя по всему, готов к вызову: говорят, он будет получать на миллион меньше, чем получал в "Россоблу".
Думаю, в стане болельщиков "Интера" сейчас недоумевают в диапазоне от "Он же старый и переломанный, зачем?" до "Да вы просто с ума сошли!" На деле же "Нерадзурри" за символические 10 млн € (8 сразу + 2 бонусами) получают стабильно забивного, пользующегося перманентным интересом топов (вспоминаем прошлогоднюю историю с "Манчестер Юнайтед") форварда с "изюминкой", да притом - читаем внимательно - безупречного профессионала. Да-да, в "Болонье" за Марко не было замечено ни одного скандала.
Для БФК потеря Арнаутовича-игрока и Арнаутовича-личности - две разницы. В прошлом сезоне Марко пропустил 15 матчей из-за травмы - Тиагу Мотта, казалось, был даже рад такому раскладу, диверсифицировав акценты в атаке команды, что сделало ее более непредсказуемой. С человеческой точки зрения уход Марко - колоссальная потеря. В команде нет и давно не было - и неясно, скоро ли будут, - личности подобного масштаба.
Настоящие чемпионы, подобные Марко, нечасто заходят к нам в гости. Терять их всегда больно. Для меня Арнаутович навсегда займет место в центре нападения идеального топ-11 "Болоньи" - бок о бок с другим Марко.
Но жизнь продолжается. После пожара взойдет новая поросль. После любви всегда придет новая. Ненастоящая, впрочем. Посему, запомним вот что: влюбляться нужно в вечное. Преходящее того не стоит.
🗯️ Здесь где-то должна быть шутка про самую недолговечную "десятку" в истории БФК.
14 + 10 голов за два сезона в "Болонье" = возвращение в Милан, где Марко оставил незаконченные дела. Операция, которой Сартори и Ко сопротивлялись, но сопротивление оказалось бесполезно: Арнаутович очень хотел уйти.
Его можно понять: Марко - 34 года. Это последний шанс в его карьере услышать гимн Лиги Чемпионов, да и в целом почувствовать вкус больших побед. В Милане с него не будут сдувать пылинки, как в провинциальной Болонье, но австриец, судя по всему, готов к вызову: говорят, он будет получать на миллион меньше, чем получал в "Россоблу".
Думаю, в стане болельщиков "Интера" сейчас недоумевают в диапазоне от "Он же старый и переломанный, зачем?" до "Да вы просто с ума сошли!" На деле же "Нерадзурри" за символические 10 млн € (8 сразу + 2 бонусами) получают стабильно забивного, пользующегося перманентным интересом топов (вспоминаем прошлогоднюю историю с "Манчестер Юнайтед") форварда с "изюминкой", да притом - читаем внимательно - безупречного профессионала. Да-да, в "Болонье" за Марко не было замечено ни одного скандала.
Для БФК потеря Арнаутовича-игрока и Арнаутовича-личности - две разницы. В прошлом сезоне Марко пропустил 15 матчей из-за травмы - Тиагу Мотта, казалось, был даже рад такому раскладу, диверсифицировав акценты в атаке команды, что сделало ее более непредсказуемой. С человеческой точки зрения уход Марко - колоссальная потеря. В команде нет и давно не было - и неясно, скоро ли будут, - личности подобного масштаба.
Настоящие чемпионы, подобные Марко, нечасто заходят к нам в гости. Терять их всегда больно. Для меня Арнаутович навсегда займет место в центре нападения идеального топ-11 "Болоньи" - бок о бок с другим Марко.
Но жизнь продолжается. После пожара взойдет новая поросль. После любви всегда придет новая. Ненастоящая, впрочем. Посему, запомним вот что: влюбляться нужно в вечное. Преходящее того не стоит.