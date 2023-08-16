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«Интер» арендовал Арнаутовича у «Болоньи»

вчера, 22:40

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович перешёл на правах аренды в «Интер».

У миланского клуба будет обязательство выкупа игрока при определённых условиях.

Австриец уже играл за «нерадзурри» в сезоне 2009/10, также на правах аренды.

«Интер» арендовал Арнаутовича у «Болоньи»

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Все комментарии
53wappg4hmjy
53wappg4hmjy
сегодня в 03:23
Марко с возвращением,пришла очередь тряхнуть стариной
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:49
Насколько мы можем судить, была техническая проблема не добавившая ему очки для ставок, но нам нужно подтверждение что репост был сделан чтобы мы добавили вручную недостающие очки для ставок.
протон
протон
вчера в 22:49
Марко Арнаутович станет игроком "Интера"

🗯️ Здесь где-то должна быть шутка про самую недолговечную "десятку" в истории БФК.

14 + 10 голов за два сезона в "Болонье" = возвращение в Милан, где Марко оставил незаконченные дела. Операция, которой Сартори и Ко сопротивлялись, но сопротивление оказалось бесполезно: Арнаутович очень хотел уйти.

Его можно понять: Марко - 34 года. Это последний шанс в его карьере услышать гимн Лиги Чемпионов, да и в целом почувствовать вкус больших побед. В Милане с него не будут сдувать пылинки, как в провинциальной Болонье, но австриец, судя по всему, готов к вызову: говорят, он будет получать на миллион меньше, чем получал в "Россоблу".

Думаю, в стане болельщиков "Интера" сейчас недоумевают в диапазоне от "Он же старый и переломанный, зачем?" до "Да вы просто с ума сошли!" На деле же "Нерадзурри" за символические 10 млн € (8 сразу + 2 бонусами) получают стабильно забивного, пользующегося перманентным интересом топов (вспоминаем прошлогоднюю историю с "Манчестер Юнайтед") форварда с "изюминкой", да притом - читаем внимательно - безупречного профессионала. Да-да, в "Болонье" за Марко не было замечено ни одного скандала.

Для БФК потеря Арнаутовича-игрока и Арнаутовича-личности - две разницы. В прошлом сезоне Марко пропустил 15 матчей из-за травмы - Тиагу Мотта, казалось, был даже рад такому раскладу, диверсифицировав акценты в атаке команды, что сделало ее более непредсказуемой. С человеческой точки зрения уход Марко - колоссальная потеря. В команде нет и давно не было - и неясно, скоро ли будут, - личности подобного масштаба.

Настоящие чемпионы, подобные Марко, нечасто заходят к нам в гости. Терять их всегда больно. Для меня Арнаутович навсегда займет место в центре нападения идеального топ-11 "Болоньи" - бок о бок с другим Марко.

Но жизнь продолжается. После пожара взойдет новая поросль. После любви всегда придет новая. Ненастоящая, впрочем. Посему, запомним вот что: влюбляться нужно в вечное. Преходящее того не стоит.
Гость
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