«Интер» арендовал Арнаутовича у «Болоньи»

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вчера, 22:40

Нападающий «Болоньи» перешёл на правах аренды в «Интер».

У миланского клуба будет обязательство выкупа игрока при определённых условиях.

Австриец уже играл за «нерадзурри» в сезоне 2009/10, также на правах аренды.