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«Лацио» продлил на два года аренду защитника «Ювентуса»

вчера, 20:55

«Лацио» объявил о продлении аренды на два года защитника Луки Пеллегрини у «Ювентуса».

Соглашение подразумевает обязательный выкуп игрока при определённых игровых результатах.

Футболист выступает за римлян с конца января.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:04
Необязательно . Есть условия которые выполнимы в любое время. Всё зависит от самого Луки . А я думаю что у него всё получится.
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:02
Нет вообще ничего оптимистического .
А больше всего меня раздражает личность Аллегри в Ювентусе , которая не даёт никакого оптимизма . Человек который до сих пор носит в кармане блокнот с жёлтыми от старости заметками и идеями обороны Севастополя времён Отечественной в*йны !) Душный футбол Аллегри не имеющий перспективы, а давным давно изжил себя . А для прогресса и достижения высоких целей нужен другой подход, другие мысли, другая стратегия развития, прогрессивный современный взгляд на футбол , который напрочь отсутствует у него в голове . И это же видно сколько лет подряд в играх его команды. Огромная ошибка Аньелли, приглашение Аллегри в Ювентус . Понятно что близкие дружеские семейные отношения между ними, но убивать семейное детище Ювентус, это уже перебор . Ну вот как-то так, если в кратце. А то меня уже понесло . Спасибо за внимание и понимание ! Всем Добра !
Варвар7
Варвар7 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:58
В плане того, что когда произойдёт возможный выкуп Луки, и он станет полноценным игроком клуба, ему надо отработать 2 года находясь в аренде.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:34
Видимо в этом сезоне будет трудно клубу, нет особо сильного в среднем состава.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:33
В каком плане долгая дорога?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 23:33
Возможно в аренде он будет играть больше.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:09, ред.
«Лацио» продлил на 2 года аренду защитника «Ювентуса» .

Что-то очень тревожно становиться за Ювентус в новом сезоне. Понятно то, что команду исключили из европейских кубков, но совершенно не понятно какие сейчас цели преследуют в руководстве клуба.

Вообще непонятно с каким составом и с тем же тренерским штабом во главе Аллегри можно будет ставить самые высокие задачи. Ни состав который на данный момент времени есть в наличии ни с Аллегри я не вижу ни развития ни перспектив.

Самая возрастная команда Серии А, и насколько её хватит на протяжении всего футбольного сезона - большой вопрос .
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:01
Долгая "дорога" Луки из Ювентуса в Лацио.)))
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