«Лацио» продлил на два года аренду защитника «Ювентуса»

«Лацио» объявил о продлении аренды на два года защитника Луки Пеллегрини у «Ювентуса».
Соглашение подразумевает обязательный выкуп игрока при определённых игровых результатах.
Футболист выступает за римлян с конца января.
«Лацио» объявил о продлении аренды на два года защитника Луки Пеллегрини у «Ювентуса».
Соглашение подразумевает обязательный выкуп игрока при определённых игровых результатах.
Футболист выступает за римлян с конца января.
Что-то очень тревожно становиться за Ювентус в новом сезоне. Понятно то, что команду исключили из европейских кубков, но совершенно не понятно какие сейчас цели преследуют в руководстве клуба.
Вообще непонятно с каким составом и с тем же тренерским штабом во главе Аллегри можно будет ставить самые высокие задачи. Ни состав который на данный момент времени есть в наличии ни с Аллегри я не вижу ни развития ни перспектив.
Самая возрастная команда Серии А, и насколько её хватит на протяжении всего футбольного сезона - большой вопрос .
Что-то очень тревожно становиться за Ювентус в новом сезоне. Понятно то, что команду исключили из европейских кубков, но совершенно не понятно какие сейчас цели преследуют в руководстве клуба.
Вообще непонятно с каким составом и с тем же тренерским штабом во главе Аллегри можно будет ставить самые высокие задачи. Ни состав который на данный момент времени есть в наличии ни с Аллегри я не вижу ни развития ни перспектив.
Самая возрастная команда Серии А, и насколько её хватит на протяжении всего футбольного сезона - большой вопрос .