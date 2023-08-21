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Защитник «Барселоны» перешёл в ПСВ

вчера, 10:30

Голландский ПСВ объявил о трансфере защитника «Барселоны» Сержиньо Деста.

Футболист перебрался в клуб из Эйндховена на правах аренды. За ПСВ также закреплена возможность полного выкупа контракта игрока.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:14
Барселона расчищается, это хорошо.
А парню удачи и без травм. Это лучше чем на лавке сидеть, даже если это лавка в Барсе.)
galem72
galem72
вчера в 12:14
Оказался очередным котом в мешке из Нидерландов. Ни в ЛаЛиге, ни в СериАле никак себя не проявил. Думаю, в Эредивизии ему будет комфортно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:38
Лишь бы не на лавке сидел. а играл в футбол.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:29
Внешне это выглядит как понижение в классе.
Sadjon
Sadjon
вчера в 11:22
Может там и реанимирует свою карьеру......
izrafel
izrafel
вчера в 11:20
Непонятно вообще зачем его Барса подписывала...Много непоняток сейчас в Барсе.
shlomo
shlomo
вчера в 11:17
Думаю что он пригодится в ПСВ... по крайней мере будет постоянная игровая практика.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:38
Молодой защитник в ПСВ будет получать больше игровой практики.
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