Защитник «Барселоны» перешёл в ПСВ

Голландский ПСВ объявил о трансфере защитника «Барселоны» Сержиньо Деста.
Футболист перебрался в клуб из Эйндховена на правах аренды. За ПСВ также закреплена возможность полного выкупа контракта игрока.
Голландский ПСВ объявил о трансфере защитника «Барселоны» Сержиньо Деста.
Футболист перебрался в клуб из Эйндховена на правах аренды. За ПСВ также закреплена возможность полного выкупа контракта игрока.
А парню удачи и без травм. Это лучше чем на лавке сидеть, даже если это лавка в Барсе.)
А парню удачи и без травм. Это лучше чем на лавке сидеть, даже если это лавка в Барсе.)