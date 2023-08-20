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Словенский клуб взял в аренду Пруцева у «Црвены Звезды»

вчера, 09:12

Российский полузащитник Егор Пруцев перешёл на правах аренды до конца сезона из «Црвены Звезды» в «Целе». Об этом сообщила пресс-служба словенского клуба.

В новой команде игрок будет выступать под номером 73.

В августе 2022 года хавбек перешёл в «Црвену Звезду» из «Сочи». В прошлом сезоне на счету футболиста 11 матчей во всех турнирах и 1 результативная передача.

Весной стало известно, что Пруцев получил гражданство Сербии.

Словенский клуб взял в аренду Пруцева у «Црвены Звезды»

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:40
Тут недавно прошла инфа, что Егора Пруцева хотят обратить в сербское гражданство и вызвать в сборную.
Скорее всего это агент Егора Пруцева такие слухи распускает, что бы продать, спихнуть его подороже.
А по факту даже «Црвене Звезде» не нужен.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 09:53
Удачи ему в новом клубе. Только он уже сербский полузащитник, а не российский.
ДСА
ДСА
вчера в 09:32
Похоже Црвена Заезда в нем разочаровалась, раз в аренду отдала.
Гость
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