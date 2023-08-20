Словенский клуб взял в аренду Пруцева у «Црвены Звезды»

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вчера, 09:12

Российский полузащитник перешёл на правах аренды до конца сезона из «Црвены Звезды» в «Целе». Об этом сообщила пресс-служба словенского клуба.

В новой команде игрок будет выступать под номером 73.

В августе 2022 года хавбек перешёл в «Црвену Звезду» из «Сочи». В прошлом сезоне на счету футболиста 11 матчей во всех турнирах и 1 результативная передача.

Весной стало известно, что Пруцев получил гражданство Сербии.