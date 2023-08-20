Словенский клуб взял в аренду Пруцева у «Црвены Звезды»

Российский полузащитник Егор Пруцев перешёл на правах аренды до конца сезона из «Црвены Звезды» в «Целе». Об этом сообщила пресс-служба словенского клуба.
В новой команде игрок будет выступать под номером 73.
В августе 2022 года хавбек перешёл в «Црвену Звезду» из «Сочи». В прошлом сезоне на счету футболиста 11 матчей во всех турнирах и 1 результативная передача.
Весной стало известно, что Пруцев получил гражданство Сербии.
Скорее всего это агент Егора Пруцева такие слухи распускает, что бы продать, спихнуть его подороже.
А по факту даже «Црвене Звезде» не нужен.
Скорее всего это агент Егора Пруцева такие слухи распускает, что бы продать, спихнуть его подороже.
А по факту даже «Црвене Звезде» не нужен.