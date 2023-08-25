Салах дал согласие на переход в «Аль-Иттихад»

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вчера, 08:37

Нападающий «Ливерпуля» согласился перейти в «Аль-Иттихад».

По информации источника, сделка состоится, если будет достигнуто соглашение с мерсисайдцами.

Египтянин выступает за английскую команду с лета 2017 года, перебравшись из «Ромы».