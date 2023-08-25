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Салах дал согласие на переход в «Аль-Иттихад»

вчера, 08:37

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах согласился перейти в «Аль-Иттихад».

По информации источника, сделка состоится, если будет достигнуто соглашение с мерсисайдцами.

Египтянин выступает за английскую команду с лета 2017 года, перебравшись из «Ромы».

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 03:55
какая разница как называется клуб и откуда, если смотрим игру
амурец
амурец ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 01:00
Ну ЗМ Месси как обычно могут подарить, а вот что там играет величайший игрок всех времен слышу впервые, интересно кто это?
Agamaga...........
Agamaga........... ответ амурец (раскрыть)
вчера в 21:51
Всё купленно как и у криша.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ амурец (раскрыть)
вчера в 21:50
По крайней мере величайший игрок всех времен там играет и претендует на 8-й золотой мяч! И получит!
112910415
112910415
вчера в 19:20
грустно это ... вот просто грустно
протон
протон
вчера в 17:43
Профессиональный футбол это в первую очередь работа. Если меня позовут в другую страну с личкой в 5-6 раз больше, я поеду. Думаю так можно почти про любого сказать. И сейчас там очень сильная лига даже по Европейским меркам, и судя по слухам они будут и дальше закупаться.
амурец
амурец ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 17:41
Лучшие конечно в МЛС лучшая лига всех времен
амурец
амурец ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 17:39, ред.
Да титулы серьезные, только вот ЛЧ купленна как и ЛЛ (дело Негейры не закончено), да ЧМ тоже все неоднозначно, нк а остальные титулы супер
Agamaga...........
Agamaga........... ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:08
Лучшие туда не переходят. Туда уехали старые Криштиану, Бензема и остальные списанные игроки сильнейших лиг.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:56
Самый титулованный в истории!
амурец
амурец ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:39
Больше распиаренный
амурец
амурец
вчера в 14:37
Ну саудиты выдают, вмех лучших собирают
25процентный клоун
25процентный клоун ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 13:47
Там вратари сами себе колотили))
Nety
Nety ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 13:16
Очень интересно, как это арабу Салаху не будет комфортно в Саудовской Аравии, а ещё вами уважаемый Месси наверное бесплатно туда перешёл)
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:55
Если за 30 это много для АПЛ то почему Бензема колотил Ливеру и Сити голы позапрошлом сезоне?)это команды с сверх лиги же))
gza62gnddn79
gza62gnddn79
вчера в 12:53
Египетская сила...
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 12:53
В МЛС тоже не хилые деньги,вообще почитай условия контракта Месси прежде чем говорить о деньгах,он получит проценты с телеправ,после завершения карьеры должность в клубе,в перспективе тоже что и Роналду,а то и больше))
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 12:42
Не со всем согласен, Салах в этом сезоне может много не забить, пока есть ценность у игрока нужно переходить.
При условии если у Ливерпуля будет адекватная замена для Салаха. Тем самым он поможет себе и клубу.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 12:30, ред.
может он просто хочет на родину, поближе к пустыне и верблюдам
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:17
Не понимаю тех, кто говорит о каком-то побеге Салаха, предательстве, о скверности его решения. Салах уже прошел свой пик карьеры, и вышел на её финишную прямую. Да, он может ещё пару сезонов поиграть на топ-уровне, но потом неминуемо будет сдавать позиции, тем более играя в самом силовом и скоростном чемпионате в мире. Он уже всем и все доказал, и лучше уйти немного раньше, чем сидеть до последнего, становясь уже обузой клубу, как это было с Марсело в Реале, с Бускетсом в Барселоне, с Буффоном в Ювентусе и т.д. Зачем сидеть до последнего, если есть возможность доиграть последние года своей карьеры в более мягких условиях, при этом заработать хорошие деньги. Подобные обвинения вполне справедливы к таким игрокам как Неймар, который в рассвет своей карьеры из одного из самых престижных клубов планеты уходит в намного более слабый чемпионат только ради денег. Или тот же Мбаппе, которого самый титулованный клуб планеты сам зовёт к себе, а тот уже просто не может соскочить с денежной иглы. А Салах отыграл достойную карьеру и вполне заслуживает на хорошую футбольную пенсию.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 12:15
31 год для нападающего в АПЛ это очень и очень много, если это не столб и согласен начинать с лавки матчи.
Салаху сейчас максим Серия А или Лига 1
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:08
Салаху респект огромный, не для себя он туда поехал, а по зову сердца, он человек.
А вот к Месси нет уважения, человек он не широкой души, пусть и игрок замечательный.
рже
рже
вчера в 12:05
Ливерпулю ничего не светит в ближайшем будущем ,в ЛЧ рулят команды где боссы теже шейхи, а там за хорошие деньги поиграть с Бенземой в клубе который идет на первом месте.
FenixSL
FenixSL ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 11:56
комфорт семьи?
ты вообще с ним сам лично говорил?

интересно, что ближе египтянину, Эмираты или Англия для комфорта?)
но надо было все это написать обязательно приплетая месси, который даже до сити не осмелился дойти поиграть, ушел зарабатывать в США - вот респект относительно Салаха, только на чем основанный?
FenixSL
FenixSL ответ DVL (раскрыть)
вчера в 11:52
так его будут любить и там и одаривать финансами тоже
жизнь не заканчивается на европе)
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:51
вот это составчик набирается там!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:43
Вобще стариков звездных не останется в Ливере!!
3ton
3ton ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 11:39, ред.
Вот откуда логика , что у его все есть и он всех обеспечил и даже внуков ?
Он не ходит в магазины , в которое ходите Вы . Не покупает то , что обычно Вы .
Там другие цены и другие траты .
Есть много примеров , когда люди с млрд становятся банкротами и продают имущество и влазят в долги .
Сегодня у тебя все есть , а завтра нету .
DVL
DVL
вчера в 11:32
Если это не утка, то он разочаровывает фанатов.. Главная звезда одной из сильнейших клубов, с зп не обижают, любимчик фанатов, казалось бы что еще надо для счастья..
Если это правда, нет смысла держать, команда прежде всего. Клуб > игрок!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:27
Пора к братьям-мусульманам... Теперь у них будет выбор что кричать на трибунах : Месси, Месси или Салах, Салах... А-ха-ха-ха..
Гость
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