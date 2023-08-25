Салах дал согласие на переход в «Аль-Иттихад»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах согласился перейти в «Аль-Иттихад».
По информации источника, сделка состоится, если будет достигнуто соглашение с мерсисайдцами.
Египтянин выступает за английскую команду с лета 2017 года, перебравшись из «Ромы».
Но нет, большие деньги портят всех... вернее, почти всех, лучший игрок современности, все же не купился на это и поехал доигрывать в одну из самых комфортных для жизни стран мира. Салах разочаровал, и на фоне всех вот этих побегов за большими деньгами, всё сильнее уважается Месси. Он не только игрок феноменальный, но и не готов ради денег жертвовать комфортом своим, своей семьи.
Но нет, большие деньги портят всех... вернее, почти всех, лучший игрок современности, все же не купился на это и поехал доигрывать в одну из самых комфортных для жизни стран мира. Салах разочаровал, и на фоне всех вот этих побегов за большими деньгами, всё сильнее уважается Месси. Он не только игрок феноменальный, но и не готов ради денег жертвовать комфортом своим, своей семьи.