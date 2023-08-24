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Один из главных талантов Испании перейдёт в Саудовскую Аравию

вчера, 10:53

Полузащитник «Сельты» Габриэль Вейга перейдёт в чемпионат Саудовской Аравии.

По данным источника, трансфер 21-летнего испанского таланта согласовал «Аль-Ахли».

В услугах молодого футболиста были заинтересованы многие европейские топ-клубы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:11
Просто безумие
Талант уровня Гави укатывает в Аравию?
Но это ведь только начало. План Саудии - это не только возрастных приглашать, а к возрастным звездам и молодых перспективных игроков пристраивать. Всё идет по этапно, обдуманно. Так что ждем новые подписания. А вы думали на этом остановятся?
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:38
Он не хотел развиваться дальше выбрал легкий путь
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:07
А почему бы и нет...
Там есть у кого учиться
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:06
Деньги прибирают уже и молодёжь
ДСА
ДСА
вчера в 11:34
Компания в Саудовской Аравии подбирается очень приличная.
sihafazatron
sihafazatron ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 11:31
Задолжал мафии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:28, ред.
Видимо в ипотеку влез, деньги нужны.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:24, ред.
Просто продолжу:
Чтобы закопать свой талант.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:21
Выбрал деньги и красивую жизнь, его право. Молодец)
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:02
Похоже в чемпионат СА перейдёт ещё много талантов.)
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