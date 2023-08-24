Один из главных талантов Испании перейдёт в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Сельты» Габриэль Вейга перейдёт в чемпионат Саудовской Аравии.
По данным источника, трансфер 21-летнего испанского таланта согласовал «Аль-Ахли».
В услугах молодого футболиста были заинтересованы многие европейские топ-клубы.
Полузащитник «Сельты» Габриэль Вейга перейдёт в чемпионат Саудовской Аравии.
По данным источника, трансфер 21-летнего испанского таланта согласовал «Аль-Ахли».
В услугах молодого футболиста были заинтересованы многие европейские топ-клубы.
Талант уровня Гави укатывает в Аравию?
Но это ведь только начало. План Саудии - это не только возрастных приглашать, а к возрастным звездам и молодых перспективных игроков пристраивать. Всё идет по этапно, обдуманно. Так что ждем новые подписания. А вы думали на этом остановятся?
Талант уровня Гави укатывает в Аравию?
Но это ведь только начало. План Саудии - это не только возрастных приглашать, а к возрастным звездам и молодых перспективных игроков пристраивать. Всё идет по этапно, обдуманно. Так что ждем новые подписания. А вы думали на этом остановятся?
Там есть у кого учиться
Там есть у кого учиться
Чтобы закопать свой талант.
Чтобы закопать свой талант.