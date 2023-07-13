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Нигматуллин выступит с DJ-сетом перед матчем женских команд России и Ирана

сегодня, 00:59

14 июля в Казани состоится товарищеский матч между женскими сборными России и Ирана.

Сообщается, что перед игрой со своим DJ-сетом выступит экс-вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин, который также является уроженцем Казани.

Кроме того, встречу посетит вся семья и первый тренер футболистки российской национальной команды Алсу Абдуллиной. Девушка впервые сыграет в родном Татарстане (она родилась в посёлке Актюбинский, а футболом начала заниматься в Альметьевске и Набережных Челнах).

Болельщиков также ждёт зона спортивных аттракционов, мастер-классы, конкурсы и подарки.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:47
Что матч, что сет особо никому не интересны.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:36
Хороший игрок талантлив во всём...
lotsman
lotsman
сегодня в 08:05
Получится большой футбольный праздник.
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 07:10
Казань доказывает что она любит футбол... а все остальное мишура.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:26
Тяжёлая задача у Руслана - будет ""пялится" на восточных красавицб а ведь надо ещё и за звуком следить.)
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 05:12, ред.
Сенсационная Новость! Дождался.
Можно спокойно идти спать.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:23
Шикарная новость. Все едим в Казань !)
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