Нигматуллин выступит с DJ-сетом перед матчем женских команд России и Ирана

1689199184

сегодня, 00:59

14 июля в Казани состоится товарищеский матч между женскими сборными России и Ирана.

Сообщается, что перед игрой со своим DJ-сетом выступит экс-вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России , который также является уроженцем Казани.

Кроме того, встречу посетит вся семья и первый тренер футболистки российской национальной команды Алсу Абдуллиной. Девушка впервые сыграет в родном Татарстане (она родилась в посёлке Актюбинский, а футболом начала заниматься в Альметьевске и Набережных Челнах).

Болельщиков также ждёт зона спортивных аттракционов, мастер-классы, конкурсы и подарки.