Игроки женской сборной Испании отказались от выступления за команду

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вчера, 09:45

Футболистка сборной Испании Хенни Эрмосо отреагировала на слова президента Королевской федерации футбола страны о том, что его поцелуй после финала женского чемпионата мира был согласован с ней.

Различные испанские клубы выразили поддержку Хенни.

Хочу уточнить, что я никогда не давала согласие на поцелуй, который он сделал. Я не терплю, когда моё слово подвергается сомнению, а тем более, когда придумываются высказывания, которых я не делала.

Кроме того, игроки национальной команды выступили с заявлением, в котором потребовали изменений в различных областях, а также сообщили о том, что не будут выступать за сборную до тех пор, пока не сменится руководство в испанском футболе:

Мы хотим сделать это заявление, требуя реальных изменений, как спортивных, так и структурных, которые помогут взрослой команде продолжать расти, чтобы иметь возможность передать этот большой успех последующим поколениям. Мы опечалены, что столь неприемлемое событие способно запятнать величайший спортивный успех испанского женского футбола.

Сам Рубиалес вчера сообщил, что не собирается уходить в отставку.