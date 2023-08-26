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Игроки женской сборной Испании отказались от выступления за команду

вчера, 09:45

Футболистка сборной Испании Хенни Эрмосо отреагировала на слова президента Королевской федерации футбола страны Луиса Рубиалеса о том, что его поцелуй после финала женского чемпионата мира был согласован с ней.

Различные испанские клубы выразили поддержку Хенни.

Хочу уточнить, что я никогда не давала согласие на поцелуй, который он сделал. Я не терплю, когда моё слово подвергается сомнению, а тем более, когда придумываются высказывания, которых я не делала.

Кроме того, игроки национальной команды выступили с заявлением, в котором потребовали изменений в различных областях, а также сообщили о том, что не будут выступать за сборную до тех пор, пока не сменится руководство в испанском футболе:

Мы хотим сделать это заявление, требуя реальных изменений, как спортивных, так и структурных, которые помогут взрослой команде продолжать расти, чтобы иметь возможность передать этот большой успех последующим поколениям. Мы опечалены, что столь неприемлемое событие способно запятнать величайший спортивный успех испанского женского футбола.

Сам Рубиалес вчера сообщил, что не собирается уходить в отставку.

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Испанские клубы выражают поддержку футболистке, которую поцеловал Рубиалес
25 августа
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:31
Он обязан уйти в отставку, иначе имя испанского футбола будет громыхать при этом извращенце всегда.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:54, ред.
В губы целовать это слишком, если бы Мутко поцеловал в губы чтобы случилось
ОПС
ОПС
вчера в 12:05
Желающие занять место в сборной быстро найдутся. А то получилось много шума из ничего.
alexamit
alexamit
вчера в 11:49
Ну что взять с дур!
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 10:57
М-да, вот так и кончилась чемпионская команда.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:49
С таким подходом от вас точно не родятся следующие успешные спортсмены, коль вы даже поцелуя мужика чураетесь
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:16
Странный способ снятия с должности
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:14
Женщины теперь весьма суровы, могут постоять за себя...
chromage
chromage
вчера в 09:59
Обиделись что поцеловал только ее?
36apjph3m7y4
36apjph3m7y4
вчера в 09:53
Бабий бунт из-за поцелуя, а ведь кому-то этого как раз не хватает
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:47
Да ушёл бы уже он давно
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:46
А то и их вдруг зацелуют.)))
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