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Испанские клубы выражают поддержку футболистке, которую поцеловал Рубиалес

вчера, 19:47

Испанские клубы начали массово выражать поддержку футболистке Хенни Эрмосо после того, как сегодня глава футбола Испании Луис Рубиалес отказался уходить в отставку.

Так, с сообщениями поддержки выступили «Реал» и «Эспаньол». «Барселона» в своем обращении осудила поведение Рубиалеса. В схожем ключе выпустила заявление «Севилья».

Напомним, что после финала женского ЧМ Рубиалес во время церемонии награждения поцеловал Эрмосо в губы. Изначально футболистка с юмором отнеслась к ситуации, однако это не помогло Рубиалесу избежать публичного порицания.

Ожидалось, что сегодня Рубиалес подаст в отставку, но он не захотел этого делать.

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Все комментарии
protest58us
protest58us ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 12:05
И что он определяет себя женщиной
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:50, ред.
Неужели вы не поняли, что слова "больно и горько" всего лишь ирония ? Всего хорошего. За здравые мысли вам от меня лайк.
112910415
112910415
сегодня в 08:51
забыть надо эту историю
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 01:37, ред.
" Горько и больно наблюдать за тем, что происходит на загнивающем Западе."

Ерунда это всё, Юра. Не сердобольствуй понапрасну.
Кто с головой и с умом, тот прекрасно знает, а если и не знает, то догадывается, что ИХНИЕ "проблемы" - это не проблемы вовсе. Просто наши продажные ишаки, кто в массы эту утрированную пор...уху несёт, все давно уж там живут, вместе с детьми, жёнами и бл...дями..., ну а здесь они в командировке - как раз для подобных новостных колонок нашему люду, у которого денег даже на зубы не хватает, не говоря про остальное...

Тёмным и ограниченным личностям, которые в своей жизни не то что в Европе, на море ни разу не были, можно вешать всякую хню. Эта категория пиплов всё и хавает ... без разбору, соревнуясь друг с другом в кустарной эписталярщине... и выдавая ограниченность собственной информации за конец света...
И вот здесь, Юрий, действительно горько и больно...
Справедливый Хам
Справедливый Хам
вчера в 23:26
Ну поцеловал и поцеловал не ахнул же
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:21, ред.
Скажу коротко: " Совсем рехнулись со своим феминизмом ". И мало кто обратил внимание на то, что сама футболистка отнеслась к случившемуся с юмором.
Добавлю. Горько и больно наблюдать за тем, что происходит на загнивающем Западе. Надо немедленно освобождать его от пут капитализма.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:34
178 лет тюрьмы за прилюдный поцелуй ....не побоюсь этого сказать... с девушкой, неприемлемый тамошнему обществу....
И 203 года за "жест Соболева"....
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:25
А говорят только в Союзе секса не было... В Европе до сих пор его нет... А-ха-ха-ха... 😄..
vtrtyfdvj74s
vtrtyfdvj74s
вчера в 21:25
Пожалуй, я тоже выражу поддержку. Мало ли кого он там до неë целовал в тот день... Не удивлюсь, если этого странного турецкого повара, ужас🤐
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:51
Был бы мужчина на ее месте, его бы на руках носили
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:45
Губы пластырем заклеивать, на колени это у них другое обозначает.
adekvat
adekvat
вчера в 20:43
Лучше бы он Роналдо поцеловал когда тот в Реале играл, его бы тогда все поддержали бы.
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 20:38
Кретинизм национального масштаба....
Третировать мужика за то, что он мужик...
Надо главой испанской федерации футбола гомогея назначить. Чтоб ему противно было дэушэк лобзать.
"56ы, б....ть! (С. Лавров)
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:34

А может мы всего не знаем и Хенни намекнула ему сразу после поцелуя, а он в отказ - ну и тут началось...)))
Futurista
Futurista
вчера в 20:16, ред.
Рубиалесу нужно заявить, что он гей и был под наркотой...сразу простят...
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:10
lotsman
lotsman
вчера в 20:09
Ну всё, пропал мужик, сексуальное домогательство, это серьёзно. Заставят жениться.
LOpp
LOpp
вчера в 20:07
Если через 9 месяцев она родит, то обвинят в этом Рубиалеса.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:06
Представители всех испанских клубов выражают поддержку футболистке Хенни - исключительно "воздушными" поцелуями...)))
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:04
Если бы только одну Хенни! Думаю, что после этого шума нецелованными останутся все испанки нормальной ориентации.
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:02
А может, эту главу вообще отправить в СА на реабилитацию? Что бы привели в чувство? Я конечно уверен что такого главу футбола не примут в СА но все же проучить следует. Этот вид спорта смотрят не только взрослые но и дети. Это не позволительно. О коррупционных делах это лысого персонажа я вообще промолчу.
Futurista
Futurista
вчера в 19:59
Ситуация критическая)...после этого случая ни один мужчина в Испании не рискнёт поцеловать Хенни...как говорится: Спасибо, друзья)...
протон
протон
вчера в 19:58
Этого бездаря надо было гнать ещё за ситуацию с тренером в 2018 перед ЧМ. Максимально некомпетентный идиот, ещё и держать себя в руках не умеет
Эта женщина тоже виновата она вроде и не сопротивлялась, судя по видео. могла же отстраниться, или щеку подставить, оттолкнуть, если неприятно ей это было. Возможно у них были некоторые интимные отношения. но это не отменяет сути этики и воспитанности тем более глава чего?
Хватать себя за одно место не на фанатском секторе, а в присутствии дам, целовать и поднимать на руки не знакомых девушек. Это кто вообще что за глава ? Это что за воин мачо такой?
cska1948
cska1948
вчера в 19:56
От этого шума такое впечатление, что Рубиалес не поцеловал, а принародно изнасиловал эту футболистку. Придрались к мужику чтобы скинуть его с должности. И то, что он не подал в отставку правильно сделал.
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:55
Да что ей ваша поддержка. У неё же не близкий человек умер, или ребенок заболел неизлечимой болезнью. У неё горе намного хуже, её ПОЦЕЛОВАЛ МУЖЧИНА! Я даже не представляю как ей теперь жить после этого. Нужны года реабилитации. Как же жаль девочку, хоть бы руки на себя не наложила после такого позора, бедненькая.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:52
Можно перед каждом матчем на колени вставать в поддержку этой бедняжки!))
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