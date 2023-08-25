Испанские клубы выражают поддержку футболистке, которую поцеловал Рубиалес

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вчера, 19:47

Испанские клубы начали массово выражать поддержку футболистке Хенни Эрмосо после того, как сегодня глава футбола Испании отказался уходить в отставку.

Так, с сообщениями поддержки выступили «Реал» и «Эспаньол». «Барселона» в своем обращении осудила поведение Рубиалеса. В схожем ключе выпустила заявление «Севилья».

Напомним, что после финала женского ЧМ Рубиалес во время церемонии награждения поцеловал Эрмосо в губы. Изначально футболистка с юмором отнеслась к ситуации, однако это не помогло Рубиалесу избежать публичного порицания.

Ожидалось, что сегодня Рубиалес подаст в отставку, но он не захотел этого делать.