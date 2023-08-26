Федерация футбола Испании подаст иск о защите чести Рубиалеса

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вчера, 11:57

Федерация футбола Испании подаст иск о защите чести президента RFEF , в ответ на заявление профсоюза Futpо, который выступает от имени Дженнифер Эрмосо. Вот что там сказано (слова Эрмосо):

Я хочу прояснить, что, как видно на изображениях, я ни в коем случае не давала согласия на поцелуй, и, конечно, ни в коем случае не пыталась поднять президента. Я не потерплю, чтобы мои слова подвергались сомнению, а тем более, чтобы выдумывались слова, которых я не произносила.

RFEF утверждает, что Рубиалес отрицает обвинения и ясно и чётко рассказал, как было на самом деле. Также сообщается, что он до последнего пытался уладить инцидент без вынесения на публику, но была перейдена черта, и он решил публично изложить свою версию событий. Она подтверждена во время внутренних расследований.

И в качестве первичной демонстрации того, что факты, изложенные Рубиалесом, абсолютно правдивы и что он не лжёт, федерация предоставила их с сопровождающими изображениями. На этих фотографиях видно как Эрмосо сама обнимает президента RFEF, а потом поднимает его.