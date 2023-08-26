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Федерация футбола Испании подаст иск о защите чести Рубиалеса

вчера, 11:57

Федерация футбола Испании подаст иск о защите чести президента RFEF Луиса Рубиалеса, в ответ на заявление профсоюза Futpо, который выступает от имени Дженнифер Эрмосо. Вот что там сказано (слова Эрмосо):

Я хочу прояснить, что, как видно на изображениях, я ни в коем случае не давала согласия на поцелуй, и, конечно, ни в коем случае не пыталась поднять президента. Я не потерплю, чтобы мои слова подвергались сомнению, а тем более, чтобы выдумывались слова, которых я не произносила.

RFEF утверждает, что Рубиалес отрицает обвинения и ясно и чётко рассказал, как было на самом деле. Также сообщается, что он до последнего пытался уладить инцидент без вынесения на публику, но была перейдена черта, и он решил публично изложить свою версию событий. Она подтверждена во время внутренних расследований.

И в качестве первичной демонстрации того, что факты, изложенные Рубиалесом, абсолютно правдивы и что он не лжёт, федерация предоставила их с сопровождающими изображениями. На этих фотографиях видно как Эрмосо сама обнимает президента RFEF, а потом поднимает его.

Федерация футбола Испании подаст иск о защите чести Рубиалеса Федерация футбола Испании подаст иск о защите чести Рубиалеса

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25 августа
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:11
ну вот, теперь всё запротоколировано и понятно...
президент как мог отстранялся... но вошедшая в раж футболистка не оставила ему никаких шансов
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:03, ред.
Она его от счастья целовала,а он её не проводил до сеновала...
Но вы спросите у девчонки-где лежат её ручонки???
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:47, ред.
Я подумал о другом. Законодательно закреплённые однополые браки; в такие семьи передают на воспитание детей - вот это действительно ненормально. А здесь футболистка обняла, подняла, поцеловалась на радостях (!) - вполне естественные человеческие чувства...Вывод: кому - то этот товарищ мешает. Воистину мир перевернулся.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:02
😄👍..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:57
Слишком много "я". Иди борщ вари).
Futurista
Futurista ответ nubom (раскрыть)
вчера в 12:26
Инфантиныч там тоже кого то в жёлтом прихватил)....
idres
idres
вчера в 12:21
Ему нужно срочно официально объявить что он гей и может хоть кого целовать...
pomor45
pomor45
вчера в 12:18
Искусственная шумиха, поднятая для отвлечения масс от настоящих проблем. Истинно демократический приёмчик, используемый западными СМИ во всех случаях, когда надо увести внимание толпы в сторону.
nubom
nubom
вчера в 12:17
Сразу видна европейская толерантность. Нашу госдуму возмутило бы поведение двух особ в красном по обе стороны от брачующихся...
Futurista
Futurista
вчера в 12:14, ред.
Здоровая бабища...президент в воздухе висит)...кто кого насиловал непонятно...
ДСА
ДСА
вчера в 12:05
Ясно, что он мужик, а не трансгендер.
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