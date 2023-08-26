«Рубин» на последних минутах вырвал ничью в матче против «Динамо»

«Рубин» сыграл вничью с «Динамо» (2:2) в матче 6-го тура РПЛ.
В дополнительное к первому тайму время нападающий «Рубина» Мирлинд Даку с пенальти открыл счёт в игре. На 56-й минуте защитник «Динамо» Николас Маричал получил красную карточку. На 60-й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров сравнял счёт, а на 75-й минуте Дмитрий Скопинцев вывел московский клуб вперёд. В дополнительное ко второму тайму время нападающий Джоэль Фамейе вырвал ничью для «Рубина».
«Рубин» идёт на 12-м месте (6 очков), «Динамо» занимает 4-е место (11 очков).
Пердив- это, конечно, не место для двухкратного чемпиона России, обладателя
Кубка России и двухкратного обладателя Суперкубка..
О матче.
По возвращении в РПЛ казанцы пока нестабильны, что вполне объяснимо.
Так, после сильного старта в игре с Локомотивом (когда герои РПЛовской весны
едва спрятались за ничью), Рубин заметно просел.
Но на прошлой неделе он неожиданно загрыз кусачую, волевую и целеустремлённую Самару, вновь заставив комплиментарно говорить о себе.
И потому хозяева сегодня ничуть не воспринимались мальчиками для битья,
тем более, что и мы находимся лишь на пути к построению качественного футбола.
Необыкновенно обидно буквально на последних секундах пропускать мяч, отнимающий очки, но откровенно говоря, Динамо сегодня победу не заслужило.
Особенно показателен был первый тайм, который она провела так, будто вышла
не в футбол играть, а раздавать сопернику автографы.
Да и после перерыва если что и изменилось, то немногое.
Две сумасшедших банки- единственно пара светлых пятен за весь матч, в этом
смысле нам изрядно подфартило. Игра для нас скорее вообще проигрышная была, чем даже ничейная, так что отскочил тут не Рубин, а мы.
На мой взгляд, в исполнении Динамо сегодня был худший матч текущего сезона.
Не понял Личку, если вот этот академизм с тросточками, особеннно до перерыва, был установкой взять очки вполноги.
Рановато нам очки-то заранее планировать, команду ещё строить и строить.
Камням- спасибо за игру и не грустить, Москва не сразу строилась, Казань- тоже)
Возвращение в вышку лёгким не бывает, мы это по себе знаем..
Пердив- это, конечно, не место для двухкратного чемпиона России, обладателя
Кубка России и двухкратного обладателя Суперкубка..
О матче.
По возвращении в РПЛ казанцы пока нестабильны, что вполне объяснимо.
Так, после сильного старта в игре с Локомотивом (когда герои РПЛовской весны
едва спрятались за ничью), Рубин заметно просел.
Но на прошлой неделе он неожиданно загрыз кусачую, волевую и целеустремлённую Самару, вновь заставив комплиментарно говорить о себе.
И потому хозяева сегодня ничуть не воспринимались мальчиками для битья,
тем более, что и мы находимся лишь на пути к построению качественного футбола.
Необыкновенно обидно буквально на последних секундах пропускать мяч, отнимающий очки, но откровенно говоря, Динамо сегодня победу не заслужило.
Особенно показателен был первый тайм, который она провела так, будто вышла
не в футбол играть, а раздавать сопернику автографы.
Да и после перерыва если что и изменилось, то немногое.
Две сумасшедших банки- единственно пара светлых пятен за весь матч, в этом
смысле нам изрядно подфартило. Игра для нас скорее вообще проигрышная была, чем даже ничейная, так что отскочил тут не Рубин, а мы.
На мой взгляд, в исполнении Динамо сегодня был худший матч текущего сезона.
Не понял Личку, если вот этот академизм с тросточками, особеннно до перерыва, был установкой взять очки вполноги.
Рановато нам очки-то заранее планировать, команду ещё строить и строить.
Камням- спасибо за игру и не грустить, Москва не сразу строилась, Казань- тоже)
Возвращение в вышку лёгким не бывает, мы это по себе знаем..
Огромная работа на поле, заставляет Лаксальта всё чаще ошибаться- это было ожидаемо, поскольку, помочь ему некому. Бальбуэна работает в своей зоне, Скопинцев больше нацелен на атаку, ну а про гениального Маричаля не знает только ленивый. От всей души сочувствую Личке, иметь такое добро в защите... Теперь, можно посочувствовать Славише- с кем ему приходилось работать...
Если по игре- ничья справедливый итог, хотя, будь на месте Рубина, команда поопытнее и мастеровитее- не избежать бы ДИНАМО поражения. Вместе с тем, хочется снова сказать самые добрые слова в адрес Рахимова, его команда постепенно обретает уверенность и тренерский вид! Сегодняшний Рубин- чисто тренерская команда!!! Голы ДИНАМО- однозначно украшение тура, но в случае с первым голом от Макарова, Дюпин опоздал с прыжком, что в любом случае не отменяет его красоты!!!
Ну и Шунин, как обычно не выручил, когда за несколько секунд до конца, он не вышел на мяч, который висел над его вратарской. Впрочем- это уже совсем другая история. Пару слов о Тюкавине. Как, я неоднократно констатировал- Костя, еще не стал лидером атак ДИНАМО. Он плохо разгоняет атаку, играет, фактически, только на чистых мячах и очень редко отходит в защиту. У Йокановича, он, на заменах- приносил больше пользы, чем сейчас в старте. После голов в Питере- снова голевая засуха, хочется верить- ненадолго.
Огромная работа на поле, заставляет Лаксальта всё чаще ошибаться- это было ожидаемо, поскольку, помочь ему некому. Бальбуэна работает в своей зоне, Скопинцев больше нацелен на атаку, ну а про гениального Маричаля не знает только ленивый. От всей души сочувствую Личке, иметь такое добро в защите... Теперь, можно посочувствовать Славише- с кем ему приходилось работать...
Если по игре- ничья справедливый итог, хотя, будь на месте Рубина, команда поопытнее и мастеровитее- не избежать бы ДИНАМО поражения. Вместе с тем, хочется снова сказать самые добрые слова в адрес Рахимова, его команда постепенно обретает уверенность и тренерский вид! Сегодняшний Рубин- чисто тренерская команда!!! Голы ДИНАМО- однозначно украшение тура, но в случае с первым голом от Макарова, Дюпин опоздал с прыжком, что в любом случае не отменяет его красоты!!!
Ну и Шунин, как обычно не выручил, когда за несколько секунд до конца, он не вышел на мяч, который висел над его вратарской. Впрочем- это уже совсем другая история. Пару слов о Тюкавине. Как, я неоднократно констатировал- Костя, еще не стал лидером атак ДИНАМО. Он плохо разгоняет атаку, играет, фактически, только на чистых мячах и очень редко отходит в защиту. У Йокановича, он, на заменах- приносил больше пользы, чем сейчас в старте. После голов в Питере- снова голевая засуха, хочется верить- ненадолго.