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«Рубин» на последних минутах вырвал ничью в матче против «Динамо»

вчера, 19:31
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Рубин» сыграл вничью с «Динамо» (2:2) в матче 6-го тура РПЛ.

В дополнительное к первому тайму время нападающий «Рубина» Мирлинд Даку с пенальти открыл счёт в игре. На 56-й минуте защитник «Динамо» Николас Маричал получил красную карточку. На 60-й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров сравнял счёт, а на 75-й минуте Дмитрий Скопинцев вывел московский клуб вперёд. В дополнительное ко второму тайму время нападающий Джоэль Фамейе вырвал ничью для «Рубина».

«Рубин» идёт на 12-м месте (6 очков), «Динамо» занимает 4-е место (11 очков).

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:29
Рубина очко! Рахимов, дал с петлей на шее, результат. С чем и поздравляю.
alexamit
alexamit
вчера в 22:02
Шунин,Шунин...
Jocket
Jocket
вчера в 21:31
Рубин не проиграл и то ладно, хотя такие матчи нужно выигрывать.
drug01
drug01 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:24
Согласен полностью так и было
adekvat
adekvat
вчера в 21:12
Рубин сегодня играл в футбол, Динамо как всегда играем, отдыхаем. Молодежь однако.
протон
протон
вчера в 21:10
Пенальти железобетонное. 5 минут в конце - стандарт, 80% матчей добавляются пятью минутами. Желтые - какие вопросы? Динамо молодцы, что в меньшинстве заколотили такие голешники, которые и Буффон не взял бы. Но Рубин не сидел в обороне, играл в атаку. Считаю, счет по игре, обеим командам в актив.
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:26
Рубин еще не тот, очень слаб. С 56й минуты выигрывали в большинстве и кое как на ничью свели в итоге. От такого Рубина не стоит ждать чего то. Задача на сезон "не вылететь" вот объективное состояние Рубина в данный момент.
smiliel
smiliel
вчера в 20:12
Марцел! Выкинь 3** этот розовый свитер! Не наш это цвет! Да, и зачем надо было менять Нгамалё, одного из лучших игроков, самого подвижного и самого выносливого?
alexlom
alexlom
вчера в 20:11
Карасёв молодец. Подсадил динамиков на свистки и карточки. Жаль, что у него получилось подарить Рубину очко.
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:55
Динамикам не хватило динамики ... и везухи. Видимо лимит везухи потратили в матче с Зенитом.
Capral
Capral
вчера в 19:52, ред.
Как и раньше, говорил и говорю- не вижу тренерской руки в ДИНАМО. Вижу несколько сильных футболистов, которые ведут команду- Скопинцев, Нгамальо, Лаксальт. ДИНАМО атакует не умением, а числом. Иногда, просматриваются комбинации, но только, за счет действий отдельных сильных футболистов, которые сами придумывают оригинальные ходы. Тренерской команды, пока, у ДИНАМО не видно... Да, стали больше двигаться, бегать, но осмысленных действий в игре- не наблюдается.

Огромная работа на поле, заставляет Лаксальта всё чаще ошибаться- это было ожидаемо, поскольку, помочь ему некому. Бальбуэна работает в своей зоне, Скопинцев больше нацелен на атаку, ну а про гениального Маричаля не знает только ленивый. От всей души сочувствую Личке, иметь такое добро в защите... Теперь, можно посочувствовать Славише- с кем ему приходилось работать...

Если по игре- ничья справедливый итог, хотя, будь на месте Рубина, команда поопытнее и мастеровитее- не избежать бы ДИНАМО поражения. Вместе с тем, хочется снова сказать самые добрые слова в адрес Рахимова, его команда постепенно обретает уверенность и тренерский вид! Сегодняшний Рубин- чисто тренерская команда!!! Голы ДИНАМО- однозначно украшение тура, но в случае с первым голом от Макарова, Дюпин опоздал с прыжком, что в любом случае не отменяет его красоты!!!

Ну и Шунин, как обычно не выручил, когда за несколько секунд до конца, он не вышел на мяч, который висел над его вратарской. Впрочем- это уже совсем другая история. Пару слов о Тюкавине. Как, я неоднократно констатировал- Костя, еще не стал лидером атак ДИНАМО. Он плохо разгоняет атаку, играет, фактически, только на чистых мячах и очень редко отходит в защиту. У Йокановича, он, на заменах- приносил больше пользы, чем сейчас в старте. После голов в Питере- снова голевая засуха, хочется верить- ненадолго.
баск
баск
вчера в 19:50
Пользуясь случаем, поздравляю футбольную Казань с возвращением в вышку.
Пердив- это, конечно, не место для двухкратного чемпиона России, обладателя
Кубка России и двухкратного обладателя Суперкубка..

О матче.
По возвращении в РПЛ казанцы пока нестабильны, что вполне объяснимо.
Так, после сильного старта в игре с Локомотивом (когда герои РПЛовской весны
едва спрятались за ничью), Рубин заметно просел.

Но на прошлой неделе он неожиданно загрыз кусачую, волевую и целеустремлённую Самару, вновь заставив комплиментарно говорить о себе.
И потому хозяева сегодня ничуть не воспринимались мальчиками для битья,
тем более, что и мы находимся лишь на пути к построению качественного футбола.

Необыкновенно обидно буквально на последних секундах пропускать мяч, отнимающий очки, но откровенно говоря, Динамо сегодня победу не заслужило.
Особенно показателен был первый тайм, который она провела так, будто вышла
не в футбол играть, а раздавать сопернику автографы.

Да и после перерыва если что и изменилось, то немногое.
Две сумасшедших банки- единственно пара светлых пятен за весь матч, в этом
смысле нам изрядно подфартило. Игра для нас скорее вообще проигрышная была, чем даже ничейная, так что отскочил тут не Рубин, а мы.

На мой взгляд, в исполнении Динамо сегодня был худший матч текущего сезона.
Не понял Личку, если вот этот академизм с тросточками, особеннно до перерыва, был установкой взять очки вполноги.
Рановато нам очки-то заранее планировать, команду ещё строить и строить.

Камням- спасибо за игру и не грустить, Москва не сразу строилась, Казань- тоже)
Возвращение в вышку лёгким не бывает, мы это по себе знаем..
Пепс
Пепс
вчера в 19:46
Отыгрались!!!! Молодцы... А то я уж подумал что отдадут игру, в которой уж точно не должны были проигрывать. Динамо подвезло с голами.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:43
Обидный для ДМ результат. Выигрывать будучи в меньшинстве и пропустить на последней минуте.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 19:42
Унылый футбол.
Динамо так вообще, лишняя московская команда в Рфпл !
nubom
nubom
вчера в 19:40
Не матч, а фехтование шокерами...
Сп62
Сп62
вчера в 19:38
По игре Динамо на победу не наиграло, а Рубин проигрыш не заслужил.
cska1948
cska1948
вчера в 19:34
Два сумасшедших гола помогли ДМ увезти из Казани ОДНО очко.
shlomo
shlomo
вчера в 19:32
Трудный матч для обоих команд получился... но Динамики могли и удержать победу...
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