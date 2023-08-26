«Рубин» на последних минутах вырвал ничью в матче против «Динамо»

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вчера, 19:31

«Рубин» сыграл вничью с «Динамо» (2:2) в матче 6-го тура РПЛ .

В дополнительное к первому тайму время нападающий «Рубина» Мирлинд Даку с пенальти открыл счёт в игре. На 56-й минуте защитник «Динамо» Николас Маричал получил красную карточку. На 60-й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров сравнял счёт, а на 75-й минуте Дмитрий Скопинцев вывел московский клуб вперёд. В дополнительное ко второму тайму время нападающий Джоэль Фамейе вырвал ничью для «Рубина».

«Рубин» идёт на 12-м месте (6 очков), «Динамо» занимает 4-е место (11 очков).