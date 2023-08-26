«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ноттингемом»

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вчера, 19:02

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем» (3:2) в матче 3-го тура АПЛ .

На 2-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ноттингема» Тайво Авонийи. На 4-й минуте защитник Вилли Боли удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен сократил отставание, а на 52-й минуте Каземиро сравнял счёт. На 67-й минуте защитник «Ноттингема» Джо Уоррелл получил красную карточку. На 76-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти, чем принёс победу «Манчестер Юнайтед».

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Арсенала», а «Ноттингем» — против «Бернли».