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«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ноттингемом»

вчера, 19:02
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем» (3:2) в матче 3-го тура АПЛ.

На 2-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ноттингема» Тайво Авонийи. На 4-й минуте защитник Вилли Боли удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен сократил отставание, а на 52-й минуте Каземиро сравнял счёт. На 67-й минуте защитник «Ноттингема» Джо Уоррелл получил красную карточку. На 76-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти, чем принёс победу «Манчестер Юнайтед».

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Арсенала», а «Ноттингем» — против «Бернли».

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Стадион «Олд Траффорд»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Юнайтед»
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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 23:24
МЮ просто повезло, что Ноттингем не подписал Барриоса!
DXTK
DXTK
вчера в 22:30
У МЮ просто проходной двор им за 4 минуты вколотили 2 гола, и это всего навсего Форест, страшно подумать что с ними сделают соседи в очной игре наверно за 5 голов зайдут. А победа МЮ на тоненького с пендаля, да и вообще команда тен хага ужасно стартует не смотря на две победы после 3 туров, провто везет что в игре с волками что в игре тут с форест, шпоры спокойно показали как можно играть против красных.
протон
протон
вчера в 21:11
как же страшно теперь смотреть каждую следующую игру мю
страшно и грустно
вообще не удивлюсь пролёту. ещё и после травмы шоу, кем фланг закрывать непонятно. уильямса в аренду отдали. теперь только Маласия там остался и Далот, который там вообще не умеет играть
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 20:59
Не подходит он МЮ, слишком медлительный и много брака от него. Нужен опорник по типу Каземиро, а уровень Эриксена это как раз таки Ноттингем Форрест не более
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 20:52
С Эриксеном не соглашусь. Понимаю, что Маунт пока в новой для себя команде, и что после того прошлогоднего Челси, чтобы на предыдущий уровень выйти, нужно как минимум пару лет к психологу ходить...

Но тем не менее, по этому матчу Кристиан выглядел куда полезнее и интереснее Мейсона
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:30
Короли Камбэков подтвердили своё звание!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:26
Да, это просто жесть - борьба была реальной
ABir
ABir
вчера в 19:20
Вырвать победу после двух пропущенных голов, реально подтверждает волевые качества манкунианцев
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:18
Неплохо,МЮ все таки одержал волевую победу!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:17
И здесь удаление и пенальти. Но мю справился.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 19:17
Ноттингем сам проиграл этот матч, нельзя после двух забитых в первые четыре минуты прижиматься к воротам до восьмидесятой минуты. Лично мне уже в первом тайме стало ясно что МЮ точно непроиграет, собственно что и случилось, с чем и поздравляю) Порадовали Антони и Ван Бисака (Рэшфорд, Каземиро, Бурно, Варан, Лисандро) пока не в лучшей форме, а на Далота, Эриксена и Марсьяля особых надежд можно и не возлагать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:11
Не все вовремя вышли из раздевалки, поэтому и пропустили два гола...
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:11
Такие отскоки и при Фергюсоне были, с 0-2 выйграть 3-2, рано хоронить Тен Хага.
Elliada
Elliada
вчера в 19:08
Неубедительная, но победа. Поздравляю фанатов МЮ и, в частности, Reeda
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