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Стали известны первые участники группового этапа ЛЧ по итогам отбора

сегодня, 00:16

Определились первые участники группового этапа Лиги чемпионов по итогам квалификации.

В ответном матче раунда плей-офф «Галатасарай» в Стамбуле одержал победу над «Мольде» (2:1). Стамбульский клуб по сумме двух встреч выиграл со счётом 5:3.

В других поединках «Панатинаикос» уступил «Браге» (0:1, общий счёт 1:3), а «Янг Бойз» переиграл «Маккаби» из Хайфы (3:0, счёт по сумме двух встреч такой же).

«Галатасарай», «Брага» и «Янг Бойз» сыграют в основной стадии ЛЧ, а «Мольде», «Панатинаикос» и «Маккаби» отправились в групповой этап Лиги Европы.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:46
Интересные матчи нас ожидают
SHEARER
SHEARER
сегодня в 09:31
Ждём завтра, а точнее жеребьевку лиги чемпионов.
Ironigor
Ironigor ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:17
Мольде откровенно говоря были лучше, туркам просто повезло.
ABir
ABir
сегодня в 09:08
Пока проходят те, кто должен, без сюрпризов
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:07
Фавориты подтверждают свой класс, ставил на Сарай...
ДСА
ДСА
сегодня в 07:43
В целом кто считался фаворитом, тот и прошел дальше.
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 07:10
Пока что без сюрпризов.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:07
Мольде просто очень сильно не фартило по итогу обоих матчей, еще и травмы нескольких основных игроков сказались, но оба матча норвежцы бились до конца
Omanga
Omanga
сегодня в 06:49
Можно сказать, все по силам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:46
Проигравшая тоже не в обиде...
p84dptctnt54
p84dptctnt54
сегодня в 05:18
Все фавориты пар в итоге и прошли дальше
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:44, ред.
Галатасарай туда залетел точно на крыльях Фортуны , как говорится повезло !) Один Янг Бойз попал туда по делу и по игре . Удачи!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:33
ЛЧ набирает обороты - что ж будем дальше следить за этим турниром.
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