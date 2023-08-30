Стали известны первые участники группового этапа ЛЧ по итогам отбора

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сегодня, 00:16

Определились первые участники группового этапа Лиги чемпионов по итогам квалификации.

В ответном матче раунда плей-офф «Галатасарай» в Стамбуле одержал победу над «Мольде» (2:1). Стамбульский клуб по сумме двух встреч выиграл со счётом 5:3.

В других поединках «Панатинаикос» уступил «Браге» (0:1, общий счёт 1:3), а «Янг Бойз» переиграл «Маккаби» из Хайфы (3:0, счёт по сумме двух встреч такой же).